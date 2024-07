Os Minions de “Meu Malvado Favorito 4” invadem São Paulo

Com a chegada das férias, o Shopping Metrô Itaquera preparou uma programação imperdível com personagens que conquistaram fãs de todas as idades: os Minions do filme “Meu Malvado Favorito 4”. A celebrada animação que encanta crianças e adultos tem uma ativação especial no shopping com muitas brincadeiras e diversão. O evento ocorre até o dia 30 de julho, no mesmo mês em que “Meu Malvado Favorito 4”, novo filme da franquia chega aos cinemas de todo o Brasil. Uma ótima oportunidade de ver o filme e se divertir nos cenários da animação instalados no centro de compras.

O circuito de atividades, montado na Praça de Eventos do Piso Itaquera, funcionará de segunda a domingo das 12h às 20h. Os pequenos terão a oportunidade de entrar na AVL, a Liga Anti-Vilões, para serem treinados iguais aos Minions e se tornarem agentes secretos. A atividade começa com os convidados recebendo uma lupa de espião mágica e terão a tarefa de encontrar o código secreto. O próximo passo é acessar a sala de segurança, onde terão de contar todas as bananas na caixa de bloqueio. Isso dará o segundo número necessário para a combinação do cofre. Após isso, os convidados se deslocarão pela Sala de Agilidade. Ao terminar, o atendente dará ao convidado o terceiro código para a combinação do cofre. As atividades não param por aí, os convidados entram na Sala de Ativação e poderão utilizar um Lança-Pum, onde terão a missão de atirar nos Alvos de Pum dos Minions e identificar o cheiro. Ao final, usarão as tabelas fornecidas para anotar seu código final e colocar a combinação revelada no cofre para desbloqueá-lo e coletar seu prêmio (Distintivo AVL).

O evento conta com monitores para auxiliar nas brincadeiras e comporta 20 crianças entre 4 e 12 anos, sendo que crianças de 4 a 6 anos, devem estar o tempo todo acompanhadas dos pais e/ou responsáveis. O tempo de permanência de cada pessoa é de 20 minutos no ambiente.

“Trazer esse evento na mesma semana de estreia do filme “Meu Malvado Favorito 4” é levar diversão em dobro para os nossos clientes. Um evento totalmente gratuito, com diversas brincadeiras e onde as crianças poderão ser transportadas para dentro do filme”, explica Wagner Patrocínio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

Serviço: Meu Malvado Favorito 4

Data: 07/07 a 30/07

Local: Shopping Metrô Itaquera – Piso Itaquera em frente ao Outback

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900

Entrada: Gratuita – Resgate do ingresso no app do shopping

Horários de funcionamento do Shopping Metrô Itaquera

Lojas: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos e feriados, das 14h às 20h*. *Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h. Praça de Alimentação e Restaurantes: das 10h às 22h (segunda a sábado) / das 11h às 22h (aos domingos)

WhatsApp: (11) 2040-3635