Os Garotin encerram a 6ª edição do festival Auê

Depois de seis dias de muita música, alegria e, claro, muita purpurina, o festival Auê, que acontece em meio ao carnaval do Rio de Janeiro, encerrou sua sexta edição com mais uma entrega de sucesso. A grande atração da noite de sábado (08) foi o grupo Os Garotin, formado por Anchietx, Cupertino e Léo Guima. Vencedor do Grammy 2024, o trio mescla ritmos e estilos, utilizando uma base instrumental que mistura influências do R&B, soul e MPB. No repertório do show, músicas como “Garota”, “Queda Livre” e “Calor do Momento”.

O último dia de evento contou ainda com shows dos blocos Ibrejinha e About Bloco, além do grupo Samba pra Roda.

O festival aconteceu no Armazém da Utopia, na região portuária do Rio de Janeiro, e contou com atrações como Silva, Gloria Groove, Ludmilla, Marina Sena, Belo, Os Garotin e Duda Brack, além de blocos de carnaval da cena carioca, rodas de samba e DJs.