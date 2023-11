Os dinossauros chegaram no Shopping Metrô Itaquera

Prepare-se para uma viagem emocionante e educativa ao passado pré-histórico com com o Dinos Experience ParkShow no Shopping Metrô Itaquera. Este evento espetacular e emocionante é projetado para encantar crianças e famílias, proporcionando uma experiência única que mistura diversão, aprendizado e a magia do mundo dos dinossauros.

No coração do Dinos Experience ParkShow, os visitantes encontrarão uma espetacular interação de dinossauros animatrônicos. Essas criaturas gigantes ganham vida com movimentos realistas e sons autênticos, proporcionando uma oportunidade única para os visitantes se aproximarem de dinossauros como o Tiranossauro Rex e o Tricerátops.

Além da interação com os dinossauros, o evento oferece atividades interativas para todas as idades. As crianças podem se tornar paleontologistas por um dia, participando de escavações de fósseis e descobrindo segredos enterrados no passado. Há também atividades recreativas com um vulcão gigante, que possui em sua estrutura escorregadores, áreas para escalação e piscina de bolinhas temáticas.

A área disponibiliza um bomboniere, além de loja de lembranças, que oferece uma variedade de opções para os visitantes. Pipocas jurássicas e lembranças relacionadas a dinossauros, todos encontrarão algo para satisfazer seu apetite e levar para casa uma recordação especial deste evento único. A experiência pode ser visitada até o dia 8 de dezembro.

SERVIÇO

Local: Dinos Experience ParkShow – Piso Campanela

Endereço: Av. José Pinheiro Borges – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900 (com entrada exclusiva no Metrô Itaquera – linha Vermelha)

Dias e horários das sessões:

Quintas e Sextas às 17h, 18h15 e 19h30 e 20h45

Sábados, Domingos e Feriados às 10h, 11h15, 12h30, 13h45, 15h, 16h15, 17h30, 18h45 e 20h

Valores:

Quintas e Sextas | Passaporte R$ 40,00

Sábado e Domingo | Passaporte R$ 50,00

Classificação Etária: Livre

Capacidade: Aproximadamente 120 pessoas

Duração: 60 minutos