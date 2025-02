Os carros mais econômicos do Brasil em 2025

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) atualizou recentemente os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), que apresenta os automóveis com menor consumo de combustível. A nova lista abrange 1.168 veículos homologados por 38 fabricantes, todos avaliados em rigorosos testes laboratoriais para mensurar seu desempenho em termos de eficiência energética.

Os testes são realizados conforme a norma ABNT NBR 7024, que está em vigor desde 1989 e passa por atualizações regulares. Essa norma determina que o consumo de combustível, seja de gasolina ou etanol, seja medido através de ciclos de condução em dinamômetro de chassi, simulando as condições reais do tráfego urbano e rodoviário.

Na presente reportagem, destaca os dez automóveis mais econômicos do Brasil. É importante observar que foram considerados apenas os modelos com motores a combustão, excluindo híbridos e elétricos. Ademais, nem todas as versões de um mesmo modelo apresentam necessariamente os melhores índices de consumo.

Veja abaixo a lista dos carros com menor consumo de combustível:

10. Fiat Argo

O Fiat Argo, embora não seja o mais econômico da lista, ocupa a décima posição por seu desempenho moderado nas ruas urbanas.

Motor: 1.0 flex

1.0 flex Câmbio: manual de cinco marchas

manual de cinco marchas Gasolina: 13,6 km/l (cidade) e 15,1 km/l (estrada)

13,6 km/l (cidade) e 15,1 km/l (estrada) Etanol: 9,4 km/l (cidade) e 10,6 km/l (estrada)

9,4 km/l (cidade) e 10,6 km/l (estrada) Preço: a partir de R$ 89.990

9. Honda City

A Honda City é o único modelo da marca no ranking e se destaca pelo seu motor eficiente.

Motor: 1.5 flex

1.5 flex Câmbio: automático CVT

automático CVT Gasolina: 13,1 km/l (cidade) e 15,2 km/l (estrada)

13,1 km/l (cidade) e 15,2 km/l (estrada) Etanol: 9,2 km/l (cidade) e 10,5 km/l (estrada)

9,2 km/l (cidade) e 10,5 km/l (estrada) Preço: a partir de R$ 117.500

8. Volkswagen Virtus

Dentre os sedãs da Volkswagen, o Virtus se destaca pela economia.

Motor: 1.0 flex

1.0 flex Câmbio: manual de cinco marchas

manual de cinco marchas Gasolina: 12,5 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada)

12,5 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada) Etanol: 8,9 km/l (cidade) e 10,8 km/l (estrada)

8,9 km/l (cidade) e 10,8 km/l (estrada) Preço: a partir de R$ 105.990

7. Renault Kwid

Muito popular entre os consumidores brasileiros, o Kwid apresenta desempenho aceitável na cidade.

Motor: 1.0 flex

1.0 flex Câmbio: manual de cinco marchas

manual de cinco marchas Gasolina: 15,3 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada)

15,3 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada) Etanol: 10,8 km/l (cidade) e 11 km/l (estrada)

10,8 km/l (cidade) e 11 km/l (estrada) Preço: a partir de R$ 76.089

6. Peugeot 208

A versão básica do Peugeot 208 se destaca pelo design arrojado e eficiência no consumo.

Motor: 1.0 flex

1.0 flex Câmbio: manual de cinco marchas

manual de cinco marchas Gasolina: 13,3 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada)

13,3 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada) Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada)

9,6 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada) Preço: a partir de R$ 81.990

5. Hyundai HB20S

A versão sedã do HB20 é reconhecida por seu câmbio automático eficiente.

Motor: 1.0 flex

1.0 flex Câmbio: automático de seis marchas

automático de seis marchas Gasolina: 13 km/l (cidade) e 16 km/l (estrada)

13 km/l (cidade) e 16 km/l (estrada) Etanol: 9 km/l (cidade) e 11,2 km/l (estrada)

9 km/l (cidade) e 11,2 km/l (estrada) Preço: a partir de R$ 97.690

4. Volkswagen Polo

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Gasolina: 13,7 km/l (cidade) e 16,1 km/l (estrada);

13,7 km/l (cidade) e 16,1 km/l (estrada); Etanol: 9,5 km/l (cidade) e 11,3 km/l (estrada);

9,5 km/l (cidade) e 11,3 km/l (estrada); Preço: a partir de R$ 96.490.

3. Fiat Cronos

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de cinco marchas;

manual de cinco marchas; Gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 16,6 km/l (estrada);

13,5 km/l (cidade) e 16,6 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 11,4 km/l (estrada);

9,6 km/l (cidade) e 11,4 km/l (estrada); Preço: a partir de R$ 98.990.

2. Chevrolet Onix

Motor: 1.0 flex;

1.0 flex; Câmbio: manual de seis marchas;

manual de seis marchas; Gasolina: 13,8 km/l (cidade) e 16,9 km/l (estrada);

13,8 km/l (cidade) e 16,9 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) e 11,9 km/l (estrada);

9,6 km/l (cidade) e 11,9 km/l (estrada); Preço: a partir de R$ 93.770.

1. Chevrolet Onix Plus