Os campeões e os números do TCR ao redor do mundo

A décima temporada do conceito TCR demonstrou o crescimento contínuo do maior formato mundial no automobilismo de carros de turismo. Aqui, fazemos um resumo dos números mais significativos de 2024 e relembramos todos os campeões ao redor do mundo.



Neste ano, foram realizadas 339 corridas sob o regulamento TCR em trinta países. Contou com 36 divisões diferentes e 21 modelos de carros representando doze montadoras. Entre as marcas mais vitoriosas estão Hyundai com 83 vitórias, Audi com 82, Honda com 72 e CUPRA com 68 primeiros lugares. Um dado interessante é que dez das doze marcas conquistaram pelo menos uma vitória.



Do lado dos pilotos, 634 competidores de 54 nacionalidades participaram de ao menos uma largada no conceito TCR. Destes, 195 cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar ao menos uma vez. Os maiores vencedores (todos com nove vitórias) foram o dinamarquês Kasper H. Jensen, o francês Sébastien Thome e o argentino Ignacio Montenegro, que obteve triunfos no TCR Europe, TCR Spain e nos FIA Motorsport Games.



Os pilotos mais ativos do ano foram o italiano Sandro Pelatti, o estoniano Ruben Volt e Ignacio Montenegro, que também competiu na etapa inaugural do TCR South America Banco BRB, ao lado do uruguaio Juan Manuel Casella.



A temporada 2025 do conceito TCR começará nas próximas semanas com os campeonatos de inverno na Europa. O TCR South America Banco BRB terá início no final de março, enquanto o Kumho FIA TCR World Tour será aberto mundialmente em 3 de maio, no México.

Divulgação

TODOS OS CAMPEÕES



Kumho FIA TCR World Tour

Piloto: Norbert Michelisz

Equipe: Lynk & Co Cyan Racing



FIA Motorsport Games

Piloto: Ignacio Montenegro



TCR South America Banco BRB

Piloto: Pedro Cardoso

Equipe: PMO Racing



Copa Trophy: Enrique Maglione



TCR Asia

Piloto: Zhang Zhen Dong

Equipe: Hyundai N by Z.Speed

Asia Cup: Benny Santoso



TCR Austrália

Piloto: Josh Buchan



TCR Brasil

Piloto: Pedro Cardoso

Equipe: PMO Racing

Copa Trophy: Enrique Maglione



TCR China

Piloto: Martin Cao Hong Wei

Equipe: Lynk & Co Teamwork Motorsport



TCR China Challenge

Piloto: Richard Li Guang Hua

Equipe: Teamwork Motorsport



TCR Dinamarca

Piloto: Kasper H. Jensen

Equipe: Mascot Motorsport

Troféu: René Povlsen

Sub-25: Gustav Birch



TCR Leste Europeu

Piloto: Mat’o Homola

Equipe: Hyundai Janík Motorsport

Júnior: Attila Bucsi



TCR Europa

Piloto: Franco Girolami

Equipe: ALM Motorsport

Estreante: Ignacio Montenegro

Troféu Diamante: Felipe Fernández



TCR Itália

Piloto: Nicolas Taylor

Equipe: ALM Motorsport

Master: Nicola Baldan

Sub-25: Ruben Volt

Estreante: Nicolas Taylor



TCR Itália DSG

Piloto: Luca Franca

Equipe: Aikoa Racing

Master: Alessandro Berton

Sub-25: Matteo Roccadelli



TCR Japão

Piloto: Choi Jeong Weon



TCR Espanha

Piloto: Ignacio Montenegro

Equipe: Monlau Motorsport

Jovem Piloto: Ignacio Montenegro

TCR Cup: Ana Carrasco



TCR Taipei

Classe A: Gao Zilong

Classe B: Wu Yizhan

Classe C: Liang Wenjun



TCR Reino Unido

Piloto: Carl Boardley

Equipe: JH Racing

Troféu Diamante: Darron Lewis

Gen 1 Cup: Rick Kerry



FFSA TC França

Piloto: Julien Paget



SCCC

Piloto: Richard Boake



TCR México

Pilotos: Rodrigo Rejón/Julio Rejón

Equipe: ProRally Mothers



Coppa Itália Turismo

Divisão 1: Demir Eröge

Divisão 2: Francesco Cardone



IMSA Michelin Pilot Challenge

Pilotos: Chris Miller/Mikey Taylor

Equipe: JDC-Miller MotorSports



TCR European Endurance

Pilotos: Turgut Konukoǧlu/Erik Brigliadori

Equipe: Texaco Team AMS

DSG: Seda Kaçan/Ibrahim Okyay

Gen 1 Cup: Barkim Pinar



TCR México Endurance

Pilotos: Gerardo Rejón Jr./Julio Rejón

Equipe: ProRally Mothers #1



Super Taikyu

Equipe: M&K Racing #98