Oruam, Zé Felipe e MC Tuto fazem feat inédito

Com números gigantes nas plataformas de streaming e somando cerca de 30 milhões de ouvintes mensais, Oruam, Zé Felipe e MC Tutose unem pela primeira vez numa colaboração musical. O single “Oh Garota Quero Você Só Pra Mim” é um lançamento da Mainstreet Records e estreia nesta terça-feira, 17 de dezembro, a partir das 19h, em todas as plataformas e com clipe no canal oficial da gravadora no YouTube.

Juntando os dois ritmos que lideram o topo das paradas musicais, funk e sertanejo, Oruam, Zé Felipe e MC Tuto prometem levar o próximo hit do verão. Como o rapper comenta, “tamo lançando essa novidade ai pra geral nesse fim de ano! Esse feat tá brabo, é pra geral relaxar agora que o verão tá chegando. É o batidão do Rio fazendo história mais uma vez, vamo explodir!”.

“Oh Garota Quero Você Só Pra Mim” vem dez meses depois do último lançamento do Oruam, “Rolé na Favela de Nave”, que se tornou um grande sucesso da carreira do artista. Ao todo, possui mais de 150 milhões de plays nas plataformas digitais.

Confira: