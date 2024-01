Oruam lança o videoclipe do sucesso “Rolé na Favela de Nave”

Com composição feita por Oruam, Didi, MC K9, MC Smith, DJ LD de Realengo e DJ LC da Roça, na noite desta terça-feira (30), Oruam lançou o clipe da música “Rolé na Favela de Nave” em feat. Didi.

O vídeo conta com a participação do cantor MC Ryan SP, carros luxuosos e coreografias que remetem ao funk carioca. No YouTube, o hit contagiante está em ascensão.

Com apenas 22 anos, Oruam já foi visto por milhares de pessoas no YouTube e, nas redes sociais, é conhecido por suas performances e personalidade singular.