Ortopedia da FMABC homenageia Dr. Carlo Milani e premia residentes

Em evento realizado no Hospital Estadual Mário Covas, a disciplina de Ortopedia do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) prestou homenagem ao Dr. Carlo Milani, professor emérito e antigo titular da cadeira. A cerimônia reuniu residentes, docentes e profissionais da área para reconhecer a contribuição do Dr. Milani ao longo de sua carreira dedicada à Ortopedia.

Na ocasião, foi apresentada à comunidade acadêmica a proposta do Prêmio Prof. Dr. Carlo Milani, uma nova condecoração destinada ao melhor residente de segundo ano da disciplina de Ortopedia. O vencedor, selecionado pela Comissão de Residência Médica da disciplina de Moléstias do Aparelho Locomotor, terá a oportunidade de realizar um estágio eletivo de 30 dias no Departamento de Ortopedia da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Essa parceria foi estabelecida graças ao Dr. Roberto Ikemoto, coordenador do Programa de Especialização em Cirurgia do Ombro, do Grupo de Ombro e Cotovelo da FMABC, que visitou a instituição norte-americana e estreitou os laços entre as duas universidades.

Realizado em 12 de setembro, o evento no Hospital Mário Covas contou com a presença de importantes nomes da área, como o Dr. Edison Fujiki, professor titular de Ortopedia do Centro Universitário FMABC; Dr. Desiré Callegari, professor titular de Anestesiologia; Dr. Vanderley da Silva Paula, diretor clínico do HEMC; e Dra. Patrícia Fucs, docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Outros convidados ilustres que não puderam comparecer ao evento encaminharam vídeos enaltecendo a carreira e o legado do Dr. Carlo Milani, entre os quais o Dr. Fernando Baldy, presidente nacional da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT); Dr. Francisco Nogueira, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP); e Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp.

A homenagem destacou a dedicação e o impacto do Dr. Milani na formação de novos profissionais e no avanço da Ortopedia, celebrando sua trajetória e inspiração para as futuras gerações. Dessa forma, a disciplina reafirmou seu compromisso com a excelência acadêmica e com o desenvolvimento da especialidade, fortalecendo laços internacionais e valorizando o mérito e o esforço de seus residentes.