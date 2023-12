Orquestra Sinfônica Heliópolis faz concerto gratuito em CEU da Zona Leste

No dia 9 de dezembro, um sábado, às 10h, a Orquestra Sinfônica Heliópolis faz mais um concerto da Temporada 2023 do Instituto Baccarelli, no CEU São Pedro/José Bonifácio – Dragão do Mar. Uma das 12 unidades sob gestão do Instituto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o CEU é localizado na Zona Leste de São Paulo, e recebe a Orquestra em uma apresentação ao ar livre e gratuita, com um repertório dedicado a trilhas de cinema.

Sob o comando do maestro Edilson Ventureli, regente adjunto do grupo e diretor executivo do Instituto, a Orquestra toca no vão livre da unidade, com um repertório que conta com composições de John Williams, reconhecido como o maior compositor da história de Hollywood. Dele, a Sinfônica interpreta trilhas clássicas como dos filmes Super-Homem, Indiana Jones, Star Wars e E.T. – O Extra-Terrestre, de autoria de John Williams, reconhecido como o maior compositor da história do cinema. Completam o programa o tema de Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel, de Howard Shore, e a suíte sinfônica de Dona Flor e Seus Dois Maridos, sucesso da música brasileira escrito por Francis Hime e Chico Buarque.

Com foco na formação de público e difusão da música sinfônica, a apresentação marca o também o retorno da Orquestra Sinfônica Heliópolis ao CEU São Pedro/José Bonifácio – em 2022, o grupo animou os frequentadores da unidade com um concerto cheio de informação, alegria e descontração, atraindo públicos de todas as idades.

Serviço:

Orquestra Sinfônica Heliópolis Edilson Ventureli, regente

Data: sábado, 9 de dezembro de 2023

Horário: 10h

Local: vão livre do CEU São Pedro / José Bonifácio – Dragão do Mar Endereço: Rua Professora Lucila Cerqueira, 194, Jardim São Pedro, São Paulo/SP

Entrada gratuita