Orquestra Sinfônica Heliópolis encerra a temporada ao lado de Simoninha, Paula Lima e Miguelzinho do Cavaco

Em um encontro musical memorável, a Orquestra Sinfônica Heliópolis, sob regência do maestro Edilson Ventureli, e o cantor Wilson Simoninha convidam o público para uma tarde de samba no dia 10 de dezembro, domingo, às 17h, no Teatro B32. Parte da série Heliópolis & Simoninha Convidam, o evento conta com a participação de Paula Lima e Miguelzinho do Cavaco para interpretações exclusivas de clássicos do samba. O concerto encerra a Temporada de Concertos 2023 do Instituto Baccarelli e será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da instituição.

A apresentação conta com patrocínio Master da Unilever, B3 e Instituto Cultural Vale e promete uma fusão única de samba e orquestra. O repertório é um verdadeiro deleite, recheado de clássicos do ritmo brasileiro, arranjados magistralmente por Jether Garotti Junior. Os espectadores serão transportados por melodias que marcaram épocas, de compositores lendários como Ataulfo Alves, Almir Guineto e Jorge Aragão, passando por tradicionais sambas-enredo da União da Ilha, e contemporâneos como Thiaguinho e Djavan.

Entre os destaques estão Os Meninos da Mangueira, de Ataulfo Alves, Conselho, de Almir Guineto, Coisa de Pele, de Jorge Aragão e Acyr Marques, além de Tá Escrito, de Xande de Pilares e Gilson Bernini. O repertório também homenageia outros grandes nomes, como Arlindo Cruz, Serginho Meriti, Jorge Ben Jor e Martinho da Vila, com um medley final que promete ser emocionante.

Wilson Simoninha é um nome que dispensa apresentações. Reconhecido como um dos principais cantores, compositores e produtores musicais do país, Simoninha também traz em seu sangue a história da música brasileira. Além de um artista consumado, Simoninha é também um grande amigo do Instituto Baccarelli. Ele é curador da série Heliópolis & Simoninha Convidam, criada no auge da pandemia para apoiar a campanha de combate à fome e à insegurança alimentar criada pelo Instituto Baccarelli.

Além do renomado Simoninha, o concerto será enriquecido pela presença de Miguelzinho do Cavaco, um jovem talento que tem feito sucesso viralizando vídeos de suas apresentações na internet e já conquistou, dentre seus mais de 1 milhão de seguidores, fãs como Iza e Neymar. Com habilidades excepcionais no cavaquinho e no canto, ele promete trazer uma energia jovem e vibrante ao palco. Juntando-se a eles estará a cantora Paula Lima, conhecida por sua voz marcante e presença de palco magnética. Sua carreira, repleta de sucessos no mundo do samba e da música popular brasileira, acrescenta um brilho especial à apresentação. A combinação destes artistas com a Orquestra Sinfônica Heliópolis promete criar momentos inesquecíveis.

A Orquestra Sinfônica Heliópolis (OSH) é a primeira no mundo a surgir em uma favela, e é o grupo instrumental mais avançado do Instituto Baccarelli. Ela conta com regência titular de um dos mais importantes maestros da atualidade, Isaac Karabtchevsky, que também é diretor artístico da instituição, e com o regente adjunto e diretor-executivo do Instituto, Edilson Ventureli. A OSH é reconhecida internacionalmente por sua excelência, e tem uma temporada anual fixa, realizada em salas de concertos e teatros importantes da cidade de São Paulo e no contexto do país, como: Theatro Municipal de São Paulo, Auditório MASP, Sala São Paulo, Auditório Ibirapuera e Teatro B32.

Serviço:

Heliópolis & Simoninha Convidam Orquestra Sinfônica Heliópolis Edilson Ventureli, regente

Wilson Simoninha, cantor

Miguelzinho do Cavaco, cantor e cavaquista Paula Lima, cantora

Data: 10/12/2023, domingo

Horário: 17h

Local: Teatro B32

Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi, São Paulo/SP

Ingressos: R$20 (meia) a R$40; vendas na bilheteria do teatro ou pelo site