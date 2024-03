Orquestra Sinfônica Heliópolis e Wilson Simoninha transformam o Teatro B32 em um verdadeiro baile de carnaval

O Instituto Baccarelli anuncia um momento inédito que promete ser um marco na Temporada 2024: o concerto Saideira de Carnaval. Este evento, parte da aclamada série popular Heliópolis e Simoninha Convidam, será realizado no domingo, dia 17 de março, às 17 horas, no Teatro B32, localizado no coração financeiro de São Paulo, a avenida Faria Lima. A Orquestra Sinfônica Heliópolis, sob a regência do maestro Edilson Ventureli, unirá forças com o talentoso Wilson Simoninha e com a Banda do Baixo Augusta.

O Carnaval Sinfônico não será um concerto comum, será um evento especial. O Teatro B32 vai se transformar em um verdadeiro baile de carnaval, onde as tradicionais poltronas darão lugar a um espaço livre para dança, permitindo que o público se movimente e celebre ao ritmo de clássicos carnavalescos e arranjos sinfônicos inovadores. Aconselha-se aos participantes vestirem suas melhores fantasias, preparados para uma experiência imersiva e cheia de alegria, que celebra o espírito vibrante do Carnaval brasileiro.

O encontro entre a Orquestra Sinfônica Heliópolis e Wilson Simoninha não é novidade para os amantes do carnaval paulistano. No último dia 4 de fevereiro, ambos marcaram presença no desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. Em um inovador encontro de estilos musicais, eles interpretaram a etérea Valsa das Flores, de Tchaikovsky, junto à banda do bloco para a rainha da escola, Alessandra Negrini, e integrantes do bloco dançarem. Essa colaboração arrastou mais de 1 milhão de pessoas para as ruas, enchendo a Avenida Paulista e a Consolação com música, dança e alegria.

O concerto Saideira de Carnaval promete ser uma ocasião única, que combina a grandiosidade da música sinfônica com a festividade e exuberância do carnaval brasileiro. Está é uma oportunidade imperdível de se despedir do carnaval de 2024, em evento que promete ser um marco na agenda cultural de São Paulo.

Serviço:

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Edilson Ventureli, regente Wilson Simoninha, cantor

Banda do Baixo Augusta

Data: 17/03, domingo Horário: 17h

Local: Teatro B32

Ingressos: Inteira: R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20

Ingressos disponíveis na bilheteria oficial do Teatro B32 e pelo site http://teatrob32.byinti.com

Transmissão ao vivo: https://youtube.com/institutobaccarelli