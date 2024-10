Orquestra Sinfônica da USP anuncia programação gratuita de outubro

A Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (Osusp) realiza em outubro diversas apresentações gratuitas da Temporada de Concertos 2024. Na programação, o público pode conferir os concertos didáticos, a terceira edição da série Torre do Relógio, uma apresentação especial no campus Pirassununga da USP e um concerto em parceria com o Cinema da USP (Cinusp).

Os concertos didáticos são direcionados ao público infantil e se baseiam em uma abordagem pedagógica e divertida no ensino da música de concerto, com o objetivo de despertar o interesse musical. O contato com as apresentações é complementado com explicações sobre os instrumentos, as obras e o funcionamento da orquestra. Neste mês, serão duas apresentações: uma dedicada ao duo de madeiras – flauta transversal e clarineta – e outra tendo como tema o naipe das cordas. Esta série recebe escolas diversas, públicas e particulares, que podem inscrever-se nos concertos através do formulário disponível no site da orquestra.

No dia 19 de outubro, às 16h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, a Osusp apresentará a 3ª edição da série Torre do Relógio. Inspirada no monumento localizado no centro da Cidade Universitária – que tem duas faces representando, de um lado, as ciências exatas e, de outro, as artes e ciências humanas –, busca inserir o espectador em um ambiente de diálogo entre realidade e fantasia. Para esta edição, contará com uma parceria com o Instituto de Psicologia da USP (IP).

Já no dia 23 de outubro, às 19h, a orquestra se apresenta no Centro de Convenções Prof. Dr. Fausto Victorelli, no Campus USP – Fernando Costa, celebrando o aniversário de 90 anos da USP em Pirassununga.

Encerrando o mês, no dia 31, às 19h, uma parceria inédita entre Osusp e Cinusp exibe o filme mudo Os Óculos do Vovô, o filme mais antigo da ficção brasileira, em conjunto com a performance, ao vivo, do sexteto de metais da Osusp, com trilha sonora inédita, escrita especialmente para o evento.

Série Naipe da Hora: flauta transversal e clarineta

Local: Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro, 109 – Butantã, São Paulo

Série Torre do Relógio III

Data: 19/10/2024 (sábado)

Local: Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro, 109 – Butantã, São Paulo

Ingressos: Reserve seus ingressos aqui!

90 Anos USP, concerto em Pirassununga

Data: 23/10/2024 (quarta-feira)

Local: Centro de Convenções Prof. Dr. Fausto Victorelli (Av. Painguás, 2.014 – Vila Guimarães, Pirassununga – SP)

Sessão Os Óculos do Vovô em parceria com o Cinusp

Data: 31/10/2024 (quinta-feira)

Local: Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro, 109 – Butantã, São Paulo