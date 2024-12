Orquestra Petrobras Sinfônica celebra 90 anos de Isaac Karabtchevsky

A Orquestra Petrobras Sinfônica realizará um concerto especial nesta sexta-feira (27), às 19h, na Cinelândia, em frente ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento, que marca os 90 anos do diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, é promovido em colaboração com o Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) e o Theatro Municipal. O maestro é amplamente reconhecido por seu trabalho na popularização da música clássica, um aspecto central de sua carreira.

Karabtchevsky tem uma trajetória de décadas à frente de orquestras em apresentações ao ar livre, onde conseguiu atrair grandes públicos e promover a interação com a música clássica. “É uma experiência inexplicável ver as pessoas se emocionando com a música. Ela possui um poder mágico que ressoa profundamente na formação sensorial do ser humano”, afirmou o maestro em entrevista à Agência Brasil.

O desejo de democratizar o acesso à música clássica surgiu ainda na juventude de Karabtchevsky. Ao notar que teatros costumavam acomodar um número limitado de pessoas, ele refletiu sobre a necessidade de ampliar o público apreciador da arte. “Quando jovem, percebi que eram muito poucos os que podiam desfrutar da grandiosidade da música clássica”, destacou.

Um marco em sua carreira foi o Projeto Aquarius, iniciado em 1972 e que culminou com a encenação da ópera “Aída” em 1986, atraindo cerca de 200 mil espectadores na Quinta da Boa Vista. Essa apresentação destacou a intenção do maestro de levar a música clássica a um público mais amplo, utilizando espaços abertos para promover esse contato.

Karabtchevsky observa que a reação do público é quase como um ritual: “Quando as pessoas assistem a um concerto pela primeira vez, muitas vezes se comportam como em uma celebração religiosa, movendo-se e expressando sua gratidão pela música”. Para ele, a conexão humana com a música é antiga e profunda, remontando aos tempos em que comunidades se reuniam para cantar e celebrar.

Desde sua infância, o maestro desenvolveu uma ligação íntima com a música. Ele relembra como sua mãe, uma cantora mezzo-soprano ucraniana, desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento musical. “Desde pequeno, já sentia essa conexão instintiva com a música. Minha mãe cantava para mim e isso gerou um amor profundo pela arte”, contou.

A educação musical começou cedo e envolveu não apenas o canto, mas também diversos instrumentos. Karabtchevsky revelou que seu primeiro instrumento foi o piano, seguido pelo oboé, escolhido por sua sonoridade cativante. Com o tempo, ele percebeu que poderia se tornar maestro ao entender a relação entre gestos e música: “Os gestos são fundamentais para representar as nuances musicais”.

A carreira do maestro é marcada por atuações internacionais significativas, incluindo regências em orquestras renomadas na Europa. Em 2009, ele foi reconhecido pelo jornal britânico The Guardian como um dos ícones vivos do Brasil.

Embora não consiga destacar um único concerto como mais importante que os outros, Karabtchevsky enfatiza que cada início de temporada traz uma energia especial: “Os primeiros concertos são como águas represadas sendo liberadas; há sempre uma intensidade lírica nesses momentos”.

A Orquestra Petrobras Sinfônica considera Karabtchevsky uma parte fundamental da família musical. Em suas palavras: “Estar à frente dessa orquestra é um privilégio; aqui encontramos uma forma perfeita de comunicação”.

Carlos Mendes, diretor-presidente da Orquestra Petrobras Sinfônica, ressaltou a importância do maestro na cultura brasileira: “Ele sempre teve um trabalho notável voltado à popularização da música clássica e nos ajudou a aproximar novos públicos dos concertos”.

Em caso de chuva durante o horário previsto para o concerto, os organizadores informaram que a apresentação será adiada para o dia seguinte (28), mantendo o mesmo horário. O repertório inclui obras consagradas como a Marcha Radetzky de Johann Strauss e Bolero de Maurice Ravel, além de outras composições significativas que prometem encantar os presentes.