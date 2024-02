Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta “Thriller Sinfônico” e “Legião Sinfônico”, na Vibra São Paulo

Nem Billie Jean, nem o tal João de Santo Cristo vão ficar parados com a noite de concertos especiais que a Orquestra Petrobras Sinfônica vai apresentar no dia 2 de março, na Vibra São Paulo. Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, a Orquestra leva ao palco os aguardados espetáculos “Legião Sinfônico” – com participação de Dado Villa-Lobos e os sucessos da banda Legião Urbana – e “Thriller Sinfônico”, com os clássicos do Rei do Pop, Michael Jackson(1958 – 2009).

No dia do evento, às 17h, a casa Vibra São Paulo abre seu palco para o espetáculo “Thriller Sinfônico”, com os inesquecíveis sucessos do álbum mais vendido de todos os tempos, que serão interpretados com arranjos sinfônicos. Clássicos como “Beat It”, “Thriller”, “Billie Jean”, “The Girl is Mine”, “Wanna Be Startin’ Somethin'”, “Human Nature” e “Pretty Young Thing” integram o repertório icônico que será apresentado ao público.

Logo em seguida, às 21h30, a Orquestra mergulha no universo de Renato Russo (1960 – 1996) com o “Legião Sinfônico”. No repertório, músicas como “Tempo Perdido”, “Será”, “Pais e Filhos”, entre outras, vão ser reinterpretadas de maneira singular e inédita, com arranjos escritos especialmente para a ocasião. Para deixar a noite ainda mais marcante, a orquestra contará com a participação mais que especial de Dado Villa-Lobos, integrante da Legião Urbana. As apresentações dão início à Turnê 2024 da Orquestra Petrobras Sinfônica, que, além de São Paulo, também chegará em Fortaleza, Natal e Recife no mês de maio.

“Apresentações como ‘Legião Sinfônico’ e ‘Thriller Sinfônico’ são vitais para a democratização da música clássica, atraindo públicos diversos e proporcionando experiências que transcendem as barreiras tradicionais. Será uma volta no tempo em grande estilo revivendo tantos sucessos, dessa vez nas cores, timbres e palhetas sonoras da Petrobras Sinfônica”, destaca o maestro Felipe Prazeres.

Serviço

Orquestra Petrobras Sinfônica

Local: Vibra São Paulo – Avenida das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo, São Paulo, Brasil

Data: 2 de março (sábado)

Thriller Sinfônico, às 17h

Ingressos digitais: https://bit.ly/thriller_sp

Legião Sinfônico, às 21h30

Ingressos digitais: https://bit.ly/legiaosinfonicosp

