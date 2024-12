Orquestra Ouro Preto e Luiza Possi levam a magia do Natal para a Avenida Paulista

A magia do Natal vai invadir o coração da cidade de São Paulo! A Orquestra Ouro Preto une sua excelência e versatilidade ao talento de Luiza Possi em “Auto de Natal”, um espetáculo emocionante que mistura música e teatro e conduz a plateia a uma jornada inesquecível pelo espírito natalino. O concerto gratuito acontece no dia 22 de dezembro, domingo, às 12h, na Avenida Paulista, em frente ao Shopping Cidade São Paulo, com patrocínio da SulAmérica através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A apresentação ocorre enquanto a Avenida está fechada para o trânsito de veículos, como acontece todos os domingos.

O “Auto de Natal”, idealizado pela formação mineira, é uma experiência que transcende o concerto tradicional. Dividida em três atos, a apresentação promete encantar profundamente o público paulista. A primeira parte do evento traz músicas natalinas tradicionais, em arranjos inéditos de Juliana Ripke, e a Orquestra é acompanhada por um coro de doze vozes escolhidas a dedo pela renomada soprano Marília Vargas.

Em seguida, o palco é tomado pela narrativa envolvente dos bonecos Tatá, um simpático boneco de madeira, e Lili, uma boneca de pano, que juntos percorrem um caminho repleto de simbolismo e amizade. Em meio à história dos personagens, o público é embalado por grandes clássicos natalinos, criando uma conexão especial com as tradições e os sentimentos desta época.

Para dar vida a Tatá e Lili, o espetáculo conta com os talentos de Glicério do Rosário e Deinha Baruqui, que interpretam os bonecos com delicadeza e humor, dando profundidade e leveza aos personagens. A atuação de Glicério e Deinha captura a magia do Natal, carregada de emoção e poesia, cativando todas as faixas etárias numa experiência de arte que fala ao coração.

Por fim, a formação regida pelo Maestro Rodrigo Toffolo recebe a cantora Luiza Possi, que empresta a beleza de sua voz para interpretar sucessos como “Hallelujah”, “Let it Go”, “All I Want For Christmas”, “Sino de Belém”, entre outras canções. Com mais de 20 anos de carreira, Luiza se destacou como uma das vozes mais autênticas da música brasileira desde a adolescência. A notoriedade veio já com seu primeiro álbum, “Eu Sou Assim”, e só cresceu ao longo dos anos, acumulando prêmios e participações em diversos projetos na TV.

A artista, uma das mais respeitadas do país, se soma a tantos outros talentos da MPB que se unem à Orquestra Ouro Preto para proporcionar encontros inesquecíveis ao público. “É um presente termos ao nosso lado a Luiza, uma artista completa, que carrega consigo o DNA da nossa música e construiu um caminho de grande sucesso e singularidade”, celebra o Maestro Rodrigo Toffolo.

“É um programa tão bonito, singelo, que desperta em nós algumas das mais doces memórias. Tanto crianças quanto adultos irão se divertir, se emocionar e se encantar por essa história de amor, solidariedade e compaixão. Tenho certeza de que o público sairá cheio de leveza”, convida o regente.

A apresentação de “Auto de Natal” na Avenida Paulista faz parte das comemorações de fim de ano da SulAmérica, patrocinadora do evento por meio da Lei Rouanet e parceira da Orquestra Ouro Preto na missão de democratizar o acesso à música de concerto, valorizando ao mesmo tempo a música popular brasileira. “Na SulAmérica, acreditamos que cuidar da saúde vai muito além do corpo físico: envolve também a saúde emocional e a conexão com momentos que trazem alegria e bem-estar. Patrocinar o concerto de Natal da Orquestra Ouro Preto, com a participação da talentosa Luiza Possi, é uma forma de reforçar nosso compromisso com a promoção da cultura e da música como ferramentas de felicidade e inspiração. Afinal, cuidar da saúde é cuidar da vida em todas as suas dimensões, afirma Raquel Reis, CEO SulAmérica Saúde e Odonto.

Serviço:

Orquestra Ouro Preto: Auto de Natal – Participação Especial, Luiza Possi

Data: 22 de dezembro de 2024, domingo

Horário: 12 horas

Local: Avenida Paulista, em frente ao Shopping Cidade São Paulo

Ingressos: Evento gratuito