Orquestra Ouro Preto celebra a música brasileira ao lado de grandes solistas

Uma aquarela que bebe na fonte da história da música brasileira e deságua em uma efervescente e criativa cena contemporânea que será interpretada, tocada e cantada no Grande Teatro do Sesc Palladium. É em tom de celebração que a Orquestra Ouro Preto encerra a temporada 2023 da série Domingos Clássicos, com o espetáculo “Música Brasileira de Concerto”, no dia 10 de dezembro, às 11h.

Segundo o maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da formação mineira, a apresentação dialoga essencialmente com os solistas brasileiros, trazendo ao palco nomes importantes e em ascensão, como o tenor Jabez Lima, um fenômeno que tem estado ao lado da Orquestra em outros projetos, e nomes já consolidados e referenciais como da soprano Marília Vargas e do pianista Cristian Budu.

“O pensamento da Orquestra sempre foi mostrar, valorizar e enaltecer os músicos de primeira linha que o Brasil tem e quem precisam estar em palco, solando com orquestra, para que possamos não apenas admirá-los, mas também nos inspirar através deles”, afirma Toffolo.

O programa apresenta o “Concertino para Piano e Orquestra”, composto por Ronaldo Miranda, obra pela qual o maestro Rodrigo Toffolo nutre extrema admiração, além da presença de composições de notáveis da nossa história musical como Heitor Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno.

Budu é reconhecido como um dos mais importantes pianistas brasileiros, sendo um dos artistas mais premiados internacionalmente e comparado, pelo próprio Nelson Freire, como um de seus mais talentosos sucessores. Marília Vargas é uma das mais ativas e respeitadas sopranos de sua geração. A suíço-brasileira divide sem tempo entre concertos, master classes e festivais de música, além de sua essencial atuação na formação de novos talentos como professora de canto lírico e canto barroco.

Marília ainda faz duo com o tenor Jabez Lima numa obra composta especialmente para a Orquestra pela jovem e talentosa compositora Juliana Ripke, que estreia a obra “Marília de Dirceu”, uma cantata mineira sobre texto de Tomás Antônio Gonzaga. “Juliana é uma grande compositora do rol dessas incontáveis mulheres incríveis que contribuem e desenvolvem a música brasileira. E é importante e uma honra deixar cada vez mais claro a competência dessas artistas, especialmente estrear essa obra num espaço tão precioso como é o Grande Teatro do Sesc Palladium. Uma obra de profundidade e destreza musical”, antecipa Toffolo.

Para Jabez Lima, é uma oportunidade única, que deve ser comemorada. “Estou muito feliz em estar mais uma vez com Orquestra Ouro Preto, que tem um carinho e cuidado tão grande no fomento da nossa música e cultura por todo país. As canções do Villa e do Nepomuceno, comumente são interpretadas com piano, serão feitas com o acompanhamento da Orquestra, o que será um privilégio. Com certeza os arranjos deixarão ainda mais belas essas canções. Além disso, ter a oportunidade de estrear uma nova obra de Juliana Ripke, uma grande amiga, ao lado de Marília Vargas, completará o concerto com chave de ouro”, afirma Jabez, que vem despontando no canto lírico brasileiro como um dos mais promissores nomes.

“Música Brasileira de Concerto” reafirma mais uma vez o compromisso da Orquestra Ouro Preto com a difusão da música feita no nosso país para que o público possa conhecer e se apaixonar por ela. “É um legado enorme que a gente deixa, sementes estão sendo colocadas e que estão fertilizando um campo muito importante que é nossa raiz. Fechar a temporada do Domingos Clássicos com esse concerto será um momento muito simbólico, nesse encontro de gerações da música brasileira e que deixa uma pista do que vamos fazer em 2024”, afirma o maestro.

SERVIÇO

Orquestra Ouro Preto: “Música Brasileira de Concerto”

Data: 10 de dezembro de 2023

Horário: 11 horas

Local: Grande Teatro do Sesc Palladium (rua Rio de Janeiro, 1046, centro).

Ingressos: www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro