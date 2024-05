Orquestra Maré do Amanhã dá as boas-vindas a delegações do G20 em Brasília

“A cultura é uma ferramenta poderosa para a construção de consensos, diálogos e de soluções pacíficas para a humanidade”. Com essa afirmação, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, recepcionou o Grupo de Trabalho de Cultura do G20 na noite desta segunda-feira (27), na sede do Itamaraty, em Brasília. O grupo se reuniu em um jantar de boas-vindas às vésperas de sua segunda reunião, a primeira em formato presencial.

Incentivada pela Lei Rouanet, a Orquestra Maré do Amanhã foi a atração escolhida para a recepção dos convidados. O repertório variado contou, desde o Hino da Independência, até peças tradicionais da música brasileira, passando pelo xote, forró e samba. Vinte integrantes, divididos entre instrumentistas de corda, sopro, percussão, metais e a equipe técnica foram destacados para apresentar parte do trabalho desenvolvido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, desde 2010. “Um trabalho maravilhoso que eu tenho o prazer de dizer que sou fã”, completa a chefe da Cultura.

Nos dias 28 e 29 de maio, o grupo formado por 21 delegações dos países membros do G20, seis representantes de países convidados e cinco organizações internacionais debaterão os quatro eixos prioritários de trabalho para 2024, no âmbito da presidência brasileira, sendo eles: diversidade cultural e inclusão social; direitos autorais e ambiente digital; economia criativa e desenvolvimento sustentável e preservação, salvaguarda e promoção do patrimônio cultural e da memória. O encontro ocorre na sede do Serpro, em Brasília.

“Espero que tenhamos dias de muito trabalho, mas também de confraternização e de descontração, para que possamos construir laços humanos que são a verdadeira força que move a humanidade”, completou Margareth Menezes.

Além da ministra, e do ministro anfitrião, Marco Antonio Nakata (MRE), participaram do jantar o secretário-Executivo do MinC, Márcio Tavares; o secretário-Executivo adjunto, Cassius Rosa; a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg; do Audiovisual, Joelma Gonzaga; de Direitos Autorais e Intelectuais, Marcos Souza (SDAI); de Formação, Livre e Leitura, Fabiano Piúba; embaixador Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura; além dos ministros Alexandre Padilha (SRI); Gilmar Mendes (STF) e Wellington Dias (MDS). Também estiveram presentes o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto; o diretor e chefe da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Leonardo Barchini; a diretora da Unesco, Marlova Noleto; o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.