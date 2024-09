Orquestra Jovem do Estado recebe a maestra Tara Simoncic na Sala São Paulo

A Orquestra Jovem do Estado, grupo ligado à EMESP Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, recebe a maestra estadunidense Tara Simoncic para concerto no dia 15 de setembro, domingo, às 16h, na Sala São Paulo.

O programa contempla obras dos compositores Aaron Copland(1900-1990) e Hector Berlioz (1803-1869). Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) e estão disponíveis em: Link

O concerto inicia com a peça Four Dances Episodes from Rodeo, de um dos maiores compositores nascidos nos Estados Unidos no século 20, Aaron Copland. Conhecido por sua versatilidade, ele compôs tanto para formações sinfônicas e de câmara, como para balé, cinema, teatro e rádio. Dentre suas peças de maior sucesso, estão os balés inspirados no folclore norte-americano, como a peça que será apresentada pela Orquestra Jovem do Estado: Four Dances Episodes from Rodeo, de1942

Em seguida, a Orquestra Jovem do Estado apresenta Sinfonia Fantástica, do francês Hector Berlioz. Composta em 1830, a peça é considerada uma das grandes obras-primas pela sua originalidade, individualidade e influência nas gerações de compositores que se seguiram. Marcou época na história da música do seculo 19 e renovou esse gênero de composição, inaugurando a primeira grande realização da chamada música de programa, que viria a ser consolidada pouco depois, na obra de Franz Liszt, e se tornaria uma das mais características do Romantismo.

Em Sinfonia Fantástica, Berlioz conta a história de um artista obcecado por sua paixão, em uma peça organizada em cinco movimentos: “Devaneios e Paixões”, “Um baile”, “Cena nos campos”, “Marcha rumo ao cadafalso” e “Sabá das Feiticeiras”. Inspirada em eventos pessoais, na verdade, o compositor estava contando sua própria história de amor em relação à atriz inglesa Harriet Smithson.

Transmissão ao vivo

Para democratizar o acesso ao público, o concerto será também transmitido ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim, em: www.youtube.com/tjemesp

A temporada da Orquestra Jovem do Estado conta com patrocínio do Bank of America, Desenvolve SP, Machado Meyer Advogados, Deutsche Bank, Crédit Agricole e Cultura Inglesa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é uma realização da Santa Marcelina Cultura, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Concerto: 15 de setembro de 2024, domingo

Horário: 16h

Local: Sala São Paulo

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), em: Link