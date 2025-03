Orquestra Filarmônica de Rio Claro anuncia temporada histórica

Em comemoração aos seus 30 anos, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro apresenta uma nova temporada de espetáculos. O primeiro concerto acontece nos dias 29 e 30 de março, em comemoração ao Mês da Mulher, com o clássico “Mulheres que Cantam e Encantam”. A homenagem deste ano será ao Pop Rock Nacional, relembrando as fases do gênero desde a década de 1950 até os dias de hoje.

As apresentações contam com o patrocínio da Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Para Eduardo Vasconcelos, Diretor Jurídico e de Relações Governamentais LATAM na Whirlpool, patrocínios como esse reforçam o apoio da empresa à cultura e à educação. “Apoiamos iniciativas que geram mudanças reais na vida das pessoas e constroem um futuro melhor para a sociedade. Essa dedicação à transformação social, por meio de ações culturais, é uma grande fonte de inspiração para nós”, diz Vasconcelos.

Sobre a Whirlpool Corporation

A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) é uma das principais empresas de eletrodomésticos e está em constante busca para melhorar a qualidade de vida em casa. Como a maior fabricante de eletrodomésticos com sede nos Estados Unidos, a empresa está impulsionando inovações significativas para atender às necessidades dos consumidores, que estão em constante evolução, por meio de seu icônico portfólio de marcas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul e InSinkErator. Em 2024, a empresa reportou aproximadamente $17 bilhões em vendas, com quase 90% delas nas Américas, contando com 44.000 funcionários e 40 centros de pesquisa e tecnologia.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Rio Claro

Localizada na cidade de Rio Claro, no estado de SP, a Orquestra Filarmônica, criada em 1995, coleciona eventos memoráveis, sempre se posicionando como uma instituição focada na valorização do ser humano, levando a arte da música ao grande público de forma democrática e gratuita. A orquestra já contou com a presença de maestros nacionais e internacionais, músicos solistas e artistas da música popular brasileira em apresentações clássicas e populares.