Orquestra da USP abre temporada 2024 com homenagens às mulheres

A Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) abre a temporada de 2024 no sábado, 9 de março, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri com apresentação que celebra a compositora, regente e pianista Chiquinha Gonzaga. O concerto gratuito comemora o Dia Internacional das Mulheres e traz Maria Teresa Madeira no solo de piano. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma appticket.

A apresentação, realizada no formato sem regente, traz ao piano a solista Maria Teresa Madeira que possui três álbuns dedicados à obra de Chiquinha Gonzaga. A pianista, que também é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), já coordenou diversas orquestras dentro e fora do país. Foi responsável por gravar todas as peças de piano para a série “Chiquinha Gonzaga”, da TV Globo.

Primeira maestra brasileira, Chiquinha Gonzaga, exerceu forte influência na formação da música popular brasileira e enfrentou barreiras de gênero para se consolidar como compositora, regente e pianista no final do século XIX. Foi pioneira na criação das famosas “marchinhas” de Carnaval, com sua clássica “Ó abre alas”.

“Chiquinha Gonzaga é um divisor de águas na música brasileira e também na minha história. Através de sua obra pude compreender a força da música brasileira de diversas formas”, explica a solista. Segundo ela, “Chiquinha era uma melodista fantástica e sabia explorar os gêneros musicais sem preconceito, compondo com liberdade e criatividade”.

A pianista será acompanhada por uma pequena orquestra, composta por musicistas da Osusp. O repertório é composto por arranjos instrumentais da própria Chiquinha Gonzaga. As obras escolhidas transitam da valsa, como em Cananéia, passando por músicas como “Lua branca”. O público poderá acompanhar alguns de seus tangos brasileiros, gavotas, habaneras e obras originalmente escritas para peças de teatro, como o Prelúdio de “A Corte na Roça”.

Ernst Mahle e as Culturas Populares

No dia 23 de março, sábado, às 16 horas, o homenageado é o compositor e maestro teuto-brasileiro Ernst Mahle. O espetáculo gratuito receberá o flautista da Osusp Renato Kimachi no solo em apresentação que mescla o erudito e tradicional com as culturas populares.

Nascido na Alemanha em 1929, o compositor e professor alemão de 95 anos está em plena atividade. Chegou ao Brasil aos 22 anos e foi naturalizado em 1962. É um dos fundadores da Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle”, ao lado da esposa Maria Aparecida Romero Pinto Mahle, conhecida como “Cidinha”. Recebeu o título de Cidadão Piracicabano em 1965. Mahle ocupa a cadeira nº 6 da Academia Brasileira de Música.

O concerto, também sem regente, traz o flautista Renato Kimachi no solo. “Me sinto honrado com o convite para atuar como solista neste concerto cujo tema é a música popular, folclórica de compositores ao redor do mundo. Será um prazer interpretar uma obra do compositor Ernst Mahle”, exalta Kimachi.

O flautista destaca ainda o legado de Mahle. “Além de sua importância no âmbito musical como compositor, criou a Escola de Música de Piracicaba (EMP), instituição de ensino de música das mais importantes do Brasil e de onde são egressos vários dos grandes nomes da música do país e no exterior também.”

As obras selecionadas são mescladas pelas culturas que compõem a vida do compositor em um repertório diverso com referências do berço germânico de Mahle e de suas influências e paixões pela música brasileira.

Serviço

A Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) abre a temporada de 2024 no sábado, 9 de março, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri com apresentação que celebra a compositora, regente e pianista Chiquinha Gonzaga em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. No dia 23 de março, sábado, às 16 horas, o homenageado é o compositor e maestro teuto-brasileiro Ernst Mahle e as culturas populares. Os ingressos são gratuitos e disponíveis na plataforma appticket.

Concerto Chiquinha Gonzaga

https://appticket.com.br/osusp-convida-maria-teresa-madeira

Concerto Ernst Mahle

https://appticket.com.br/concerto-osusp-celebrando-ernst-mahle