Orquestra Brasil Jazz Sinfônica se apresenta na quarta edição do “Música no Museu do Ipiranga”

No próximo dia 16 de dezembro, às 16h, a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica fará uma imersão na história da música brasileira no auditório do Museu do Ipiranga, na quarta edição do evento “Música no Museu do Ipiranga”.

Formado por Marinho Andreotti (baixo elétrico), Nelton Essi (bateria), Fernando Corrêa (guitarra), Chico Macedo (saxofone) e Vinícius Barros (percussão popular), o quinteto musical da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica realizará apresentação incluindo composições de grandes nomes da música brasileira como Johnny Alf, João Donato, Jacó do Bandolim e Originais do Samba.

A apresentação terá ingressos a preços populares e será acessível em Libras, com audiodescrição, mediante disponibilidade.

SERVIÇO:

Música no Museu do Ipiranga

Auditório do Museu do Ipiranga

Data: 16/12 às 16h

Valor: R$ 10,00 (inteira) ou R$ 5,00 (meia)

A venda dos ingressos começa quarta-feira (dia 13), às 14h, pelo site da Sympla (confira a disponibilidade no site do Museu)

Evento acessível em Libras, com audiodescrição mediante disponibilidade

Classificação: Livre