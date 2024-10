Orochi faz show em Angola e é recebido como Rei do Trap

No último sábado (05), Orochi desembarcou no Aeroporto Internacional de Luanda, em Angola, e teve uma grande surpresa: o rapper foi recebido no país como um verdadeiro Rei do Trap.

Divulgação/@pedrodarua

Orochi foi reverenciado com uma apresentação cultural e presenteado com vestimentas africanas. O artista foi uma das atrações de um festival na capital angolana para um público de milhares de fãs.

Orochi foi acompanhado de sua mãe e sua tia na viagem. “Realizando o sonho da minha mãe e da minha tia Fátima de conhecer a Angola e o continente africano. Obrigado, rap”, disse em post no seu Instagram.

Divulgação/@pedrodarua

Com mais de 10 milhões de ouvintes só no Spotify, Orochi vive uma de suas melhores fases na carreira. O rapper foi atração do Rock in Rio 2024 em dois dias de evento e nesta semana anunciou a segunda edição do Mainstreet Festival, da sua gravadora. O evento acontece nos dias 23 e 24 de novembro na Apoteose, no Rio de Janeiro.