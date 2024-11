Orlando Morando entrega revitalização completa da Praça dos Meninos

Como parte do pacote de melhorias recebidas pela atual gestão no bairro Rudge Ramos, a Prefeitura de São Bernardo concluiu a revitalização da Praça dos Meninos, uma antiga e legitima reivindicação dos moradores e que, a partir deste sábado (23/11), retorna à população. A entrega da nova estrutura foi realizada pelo prefeito Orlando Morando, ao lado da sua esposa, e deputada estadual Carla Morando, de secretários municipais, vereadores e da população presente.

De acordo com o chefe do Executivo, a sensação é de mais um dever cumprido, com a restauração deste importante equipamento público, com uma área de 14 mil m², equivalente a um parque, e que demandou uma obra ampla e completa, com investimento municipal, estadual e da iniciativa privada.

“É um local muito frequentado, cheio de histórias. Além de bastante utilizada para a prática de exercícios, a praça é cenário de ensaio fotográfico de casamento, de batizado, encontro de namoro. São muitas as memórias que agora voltam a ser registradas e fotografadas em um ambiente revitalizado e digno de todo o legado que o local simboliza e com todo charme preservado”, destacou Morando.

RECURSOS

Parte dos recursos para as intervenções foi adquirida por meio de emenda estadual no valor de R$ 570 mil, viabilizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo. Complementam o investimento valores enviados pela iniciativa privada: R$ 1 milhão pela Incorporadora Fratta Ltda e R$ 250 mil pelo Sonda Supermercados.

MELHORIAS

O processo de revitalização incluiu a reforma da guarita, manutenção das casas de máquinas (revitalização do sistema de bombas da cascata), reparo do piso (em concreto), reforma geral dos sanitários, academia ao ar livre (substituição dos equipamentos por novos), equipamentos de alongamento (substituição de todos os equipamentos de alongamento em madeira por equipamentos metálicos) e pista de caminhada (pintura de faixa de demarcação com sinalização de metragem).

As obras contemplaram, ainda, implantação de espaço pet, reforma com substituição dos brinquedos do playground, restauro dos bebedouros (com torneira antivandalismo), reforma geral das pontes, revitalização dos monumentos e pilaretes japoneses, nova iluminação (substituição dos postes antigos por novos com luz de LED e restauração das luminárias em estilo oriental), substituição do gradil e portões, pintura geral e plantio de grama e paisagismo.

SEGUNDA FASE

Símbolo de respeito religioso na tradição japonesa, a segunda fase contempla ainda instalação do Torii, que marca de entrada da Praça, assim como de locais sagrados no Japão. O monumento encontra-se em licitação e deve ser colocado nos próximos meses, com a praça já em funcionamento, não havendo necessidade de nenhuma interdição do local para essa intervenção.

HISTÓRIA

A Praça dos Meninos, também conhecida como Praça Japonesa, no Rudge Ramos, foi inaugurada em 23 de dezembro de 1975 pelo prefeito Geraldo Faria Rodrigues. O local é uma homenagem à cidade-irmã de Tokuyama. O estilo do jardim é inspirado no estilo japonês, com uma cachoeira com pedras sobrepostas, um lago com carpas coloridas, pontes de madeira e luminárias estilizadas, entre outros itens. A entrada principal da praça fica na Avenida Caminho do Mar, com duas entradas secundárias nas ruas Valentim Bitolo e Vitória Régia.