Orlando Morando entrega R$ 1,13 milhão em recursos a entidades assistenciais de São Bernardo

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Bernardo concretizou, neste sábado (14/12), mais uma ação importante em prol do terceiro setor. Em cerimônia tomada pela emoção, o prefeito Orlando Morando realizou a entrega de R$ 1,13 milhão em recursos a 49 entidades conveniadas para auxiliar no trabalho diário e em projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade. A verba é proveniente da venda de convites do jantar de aniversário do município, realizado em agosto.

Conforme explica o chefe do Executivo, o trabalho executado pelo Fundo Social de Solidariedade desde 2017 deixa um exemplo de que é possível unir o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para o fomento de ações e projetos sociais voltados àqueles que precisam. “Sem dúvida, o legado que o Fundo Social deixa é o de ter conseguido com que a sociedade de São Bernardo voltasse a se mobilizar em torno da causa social. E isso só foi possível graças à dedicação da minha esposa e deputada Carla Morando, que começou a trilhar esse caminho do zero, e à seriedade e compromisso de todos os colaboradores. O terceiro setor é fundamental para a sociedade e é muito gratificante enquanto prefeito ter participado da criação dessa grande corrente do bem”, diz.

Emocionada, a primeira-dama e deputada estadual Carla Morando relembrou dos desafios enfrentados para iniciar o trabalho do Fundo Social em 2017, época em que presidia o órgão. “Estou muito feliz por essa oportunidade de ter feito esse trabalho com as entidades, um trabalho lindo que não existia. Sou muito grata a todos que acreditaram no Fundo Social e que vêm contribuindo para a execução de programas e projetos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas”, diz.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade e secretária de Cultura e Juventude, Greici Picolo Morselli fez um balanço das ações desenvolvidas pelo órgão desde 2017, destacando o repasse de mais de R$ 10 milhões às entidades mediante verba arrecadada com a venda de convites dos jantares de aniversário e primavera. “Foram 2.920 dias de muito trabalho. Todo esse recurso proporcionou desde a renovação da frota das entidades sociais cadastradas – foram 90 veículos entregues –, oficinas de música para crianças, 1.500 kits maternidades entregues às mamães do Hospital da Mulher, 30 adolescentes realizando o sonho de 15 anos, 100 mil chocolates distribuídos nas campanhas de páscoa, 72 mil cestas básicas entregues na pandemia, 450 toneladas de alimentos doados às vítimas das cheias no Sul, nove jantares realizados e tantos outros projetos e atividades. Ações que certamente irão seguir gerando frutos por muito tempo na sociedade”, ressalta.

REPASSES

Nove entidades de acolhimento a crianças, adolescentes, idosos, residências inclusivas e casas de passagem foram contempladas com repasse de R$ 50 mil cada, totalizando R$ 450 mil. Outras 40 entidades e projetos sociais receberam R$ 17 mil, somando R$ 680 mil investidos. Os valores serão utilizados para o fortalecimento das atividades diárias, em oficinas manutenções e compra de alimentos, por exemplo.

As entidades contempladas foram

Abasc – Mão Amiga, Associação Beneficente Catinho da Meimei, Associação São Luiz, Casa de São Vicente de Paulo, Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, C.A.S.A Asilar, Ficar de Bem, Instituto Jêsue, Lar Pequeno Leão, Aldeias Infantis – SBC, A.M.A.S., A.P.A.E. SBC, Associação Carlos Henrique Thomaz, A.S.I.M.D., A.S.S.I.S.B.R.A.C., A.B.A.S., Associação Beneficente Shekinah, Associação Padre Léo Commissari, A.S.P.A.S., A.S.I.I.T.E., A.V.C.C., Camp SBC, Casa Neon Cunha, Casa Transitória dos Servidores de Maria, Centro Comunitário das Crianças de N. Sra. de Guadalupe, Centro Cultural Afro Brasileiro Francisco Solano Trindade, Centro Social Maximiliano Kolbe, Casa das Crianças Menino Jesus, Criança Vida Nova, Grupo Assistencial Boréia, IAM – Instituição Assistencial Meimei, Instituição Assistencial Jardim de Esperança, Instituição Assistencial Emmanuel, Instituição Assistencial Irmão Palminha, Instituto Cativar, Instituto Geração Futura, Jesus de Nazareth, Lar da Criança Emmanuel, Lar da Mamãe Clory, Lar do Progredir Infinito, Lar Maria Amélia, Projeto Caridade, Projeto Manancial, Movimento Amor e Trabalho, Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão, Obras Sociais São Pedro Apóstolo, Semea – Sementes do Amanhã, Sociedade Beneficência Borda do Campo, Sociedade Fraternitas de SBC.