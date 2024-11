Orlando Morando e Marcelo Lima se reúnem com secretário de Tarcísio para discutir ações de mobilidade

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o prefeito eleito, Marcelo Lima, se reuniram nesta segunda-feira (18//11), em São Paulo, com o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini, para discutir avanços em futuros projetos de mobilidade urbana na cidade. A agenda teve o objetivo de viabilizar a implantação de ações de grande monta, que possam ser concretizadas em convênio com o governo Tarcísio de Freitas.

O encontro na sede da secretaria estadual contou também com as presenças da deputada estadual Carla Morando, responsável por pautar a reunião, da vice-prefeita eleita, sargento Jéssica Cormick, e do secretário de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, Delson José Amador. A audiência serviu para antecipar o debate de propostas que possam ser tocadas em parceria com o Estado, principalmente no sentido de otimizar o tráfego de veículos na cidade.

“Reunião de extrema importância com o secretário Benini. Tivemos esse encontro para consolidar ainda mais projetos para melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade. Temos discutido ações de impacto, que tragam benefícios à vida das pessoas. São Bernardo tem registrado inúmeras transformações e não vai ser diferente daqui para frente. Vamos continuar esse trabalho de entregas e resultados”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

Em busca de ampliar o leque de parcerias, a cidade de São Bernardo tem uma série de outros projetos já em andamento com o Estado, entre eles a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, a reurbanização do Alvarenguinha e Serro Azul, a implantação do Parque da Cidadania, a construção de unidades habitacionais no Cooperativa e a abertura do Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista (TEA).

TRANSIÇÃO – O prefeito Orlando Morando iniciou o processo de transição com o grupo do prefeito eleito, Marcelo Lima. O primeiro encontro ocorreu no dia 6 de novembro, na sede do Executivo municipal. Os times de ambos os lados foram formalizados no Diário Oficial. A reunião inaugural discutiu cronograma para apresentação de números e ações em trâmite no Paço.