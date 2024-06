Orlando Morando dá ordem de serviço para implantação da 3ª unidade fixa do Restaurante Bom Prato

Em iniciativa visando ampliar a abrangência de políticas públicas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, vai implantar a terceira unidade fixa do Restaurante Bom Prato na cidade. Acompanhado de secretários e da deputada estadual e primeira-dama, Carla Morando, o chefe do Executivo municipal assinou nesta quarta-feira (5/06) a ordem de serviço para início imediato da construção do equipamento, que será erguido no Parque São Bernardo, região do Baeta Neves, em área de 1.000 metros quadrados que hoje funciona uma unidade móvel.

O Bom Prato vai contar, a princípio, com gestão municipal, primeiro nestes moldes em São Bernardo, e ficará instalado na Rua dos Vianas, altura do número 2.990, com a Rua Itaquera, mediante realização de diagnóstico de demanda, aumentando a oferta – o equipamento móvel, que atende no local, continuará operação nas proximidades da Rua dos Vianas durante as obras e, a partir da conclusão das intervenções, irá entrar em funcionamento em outra região.

As demais unidades fixas de São Bernardo, uma no Centro (Dia e Noite), ao lado do Poupatempo, e outra no Assunção (Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381), operam em parceria com o governo do Estado. Juntos, os equipamentos servem, por dia, 4.300 refeições. A unidade móvel, por sua vez, serve diariamente 500 marmitas no almoço ao valor de R$ 1,00.

“É mais um restaurante popular na nossa cidade, de qualidade e de enorme significado para quem mais precisa. Projeto de suma importância para atender à população mais carente do município, de combate à insegurança alimentar, oferecendo refeições de baixo custo a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

Para viabilizar a implantação do projeto, a Administração municipal irá investir volume de R$ 12 milhões. Deste valor, R$ 9,3 milhões estão designados para bancar a adequação e implantação da unidade no imóvel, e cerca de R$ 1,5 milhão destinado à aquisição de equipamentos e mobiliário. Com a execução da estrutura, a projeção é que o município aporte R$ 1,22 milhão ao ano para o custeio das refeições, serviço a ser gerenciado por organização de sociedade civil.

A previsão é que as obras do futuro Bom Prato sejam finalizadas ainda neste ano. A nova unidade deve funcionar de segunda-feira a sábado, exceto feriados. A estimativa é que sejam servidas 1.800 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã (ao preço de R$ 0,50), 1.200 almoços (valor simbólico de R$ 1,00) e 300 jantares (também ao preço de R$ 1,00).