Orlando Morando confirma entrega do novo CAPS Álcool e Drogas Alvarenga para o mês que vem

O prefeito de São Bernardo, Orlando Mornado, confirmou nesta segunda-feira (1º/07) que a entrega do novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Álcool e Drogas Alvarenga ocorrerá dentro do próximo mês. O anúncio aconteceu durante vistoria das obras do novo edifício, que fica situado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura do nº 2.500, ao lado de secretários municipais e servidores públicos, que irão atuar no local.

“Estamos na fase final de obras deste CAPS, que é tão importante para o tratamento de pacientes que, infelizmente, por algum motivo, entraram no mundo das drogas. Estamos saindo de um prédio pequeno, alugado, para um local amplo, próprio e projetado exclusivamente para essa função”, salientou Orlando Morando.

O espaço de aproximadamente 1.000 metros quadrados conta com 5 consultórios, salas de enfermaria e vestiários feminino e masculino, além de área de convivência, quadra e arquibancada e acessibilidade em todo o edifício. O investimento é de R$ 6 milhões e será entregue.

Para o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, o local vai melhorar o atendimento à essa população. “Teremos uma atenção diferenciada nessa unidade, com uma equipe multidisciplinar para quem tem vicio com álcool ou droga. Com o prédio mais moderno, e com instalações próprias, teremos mais qualidade no atendimento e acolhimento desses pacientes”.

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO – O novo espaço vai ampliar a capacidade de atendimento da unidade. Atualmente, são realizados aproximadamente 1.500 atendimentos por mês. A nova unidade contará com leitos de curta permanência, ofertando ambiente protetivo e acompanhamento 24 horas para pessoas com quadros psiquiátricos agravados pelo uso de substâncias, bem como para o manejo da abstinência.

O atendimento será das 7h às 19h em livre demanda e também funcionará 24 horas para os pacientes que estiverem em tratamento de regime interno.

INVESTIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – São Bernardo possui em sua rede de atenção à saúde mental nove CAPS, dos quais três foram entregues na atual gestão: CAPS III Rudge Ramos, CAPS III Farina e CAPS III Selecta. Além disso, o município também oferece um pronto-socorro de saúde mental 24 horas, além de república e residências terapêuticas.