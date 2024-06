Orlando Morando autoriza obras de pavimentação e infraestrutura no Santa Cruz, região do Pós-Balsa

Em sequência ao projeto de transformação de todos os cantos da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou nesta quinta-feira (6/6) ordem de serviço para início das obras de pavimentação na Estrada do Rio Acima, no bairro Santa Cruz, região do Pós-Balsa, bem como intervenções de infraestrutura no local. Medida prevê a execução de recapeamento asfáltico na extensão de aproximadamente 9 quilômetros da via, principal acesso ao bairro.

As ações de melhorias no Santa Cruz, situado a cerca de 40 quilômetros do Centro de São Bernardo, envolvem, nesta etapa inicial, um investimento no valor de R$ 25 milhões, e integram o Programa Asfalto Novo. O pacote de obras inclui, ainda, intervenções em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para implantação de redes de distribuição e ligações de água. A medida irá beneficiar cerca de 20 mil moradores do entorno.

“Estamos começando essas obras importantes de infraestrutura no Santa Cruz. Era um dos únicos pontos que faltavam ainda na nossa cidade. Um investimento robusto para atender toda essa região. Aqui já havíamos realizado a modernização da iluminação com LED e ampliado a capacidade da balsa”, frisou o prefeito Orlando Morando, em evento no local, acrescentando que, a partir de agora, com aval da Câmara, a região é, oficialmente, assistida pela Sabesp – área incluída com a nova concessão.

O conjunto de ações, encabeçado pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas, é custeado com recursos do Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo). “Esse é um amplo serviço iniciado na Estrada do Rio Acima e que seguirá em todo o Santa Cruz. Aqui é uma região sensível por conta das questões ambientais e, por isso, avançaremos conforme vamos obtendo as autorizações necessárias da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)”, declarou Delson José Amador, titular da pasta responsável pela medida.

MAIS OBRAS – Ainda no pacote do Prosabs, considerado o maior plano de investimentos em mobilidade e infraestrutura da história de São Bernardo, a Administração municipal dará início a outras grandes obras em demais bairros da região. Além do recapeamento da Estrada do Rio Acima, em breve, a Prefeitura promoverá também a troca da malha viária de outras vias do Pós-Balsa.

MAIS LUZ – O Santa Cruz já havia sido contemplado com 100% de iluminação pública em LED, por meio do Programa Mais Luz. À época, a intervenção compreendeu 5,5 quilômetros de extensão no local, avançando na instalação da tecnologia em 193 luminárias, em substituição às lâmpadas de vapor de sódio.