Orlando Morando assume Secretaria Municipal de Segurança Urbana em São Paulo

A quatro dias de se despedir do cargo de prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que não está filiado a nenhum partido, recebeu a confirmação de sua nova função como secretário municipal de Segurança Urbana na gestão do prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O anúncio foi feito nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 27 de dezembro, juntamente com outras nomeações para o primeiro escalão da capital.

Com quase oito anos à frente da administração de São Bernardo, Morando oficializou sua nova posição em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ao lado de Nunes. O prefeito de São Paulo expressou satisfação ao revelar o convite. “Eu convidei o Orlando Morando, que completou dois mandatos como prefeito de São Bernardo, e estou muito feliz que ele tenha aceitado ser o secretário de Segurança Urbana”, declarou Nunes.

No mesmo vídeo, Morando agradeceu a oportunidade e ressaltou suas contribuições à segurança pública durante seu mandato. Ele mencionou ações significativas, como a valorização e ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) e outros programas voltados para a segurança da população. “Espero trazer resultados positivos e aplicar experiências bem-sucedidas que tivemos em São Bernardo sob sua liderança aqui em São Paulo. Um dos projetos que quero implementar é o programa Noite Tranquila, voltado para combater a perturbação do sossego”, afirmou Morando.

Morando se junta a uma lista crescente de prefeitos que, próximos do término de seus mandatos, assumem cargos no governo municipal. Ricardo Nunes também confirmou Rogério Lins (Podemos) como novo secretário municipal de Esportes e Lazer, que está prestes a finalizar seu segundo mandato como prefeito.

Orlando Morando sucederá Alcides Fagotti Junior na Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, um cargo crucial para a administração da cidade.