Orlando Morando agradece trabalho de Marcelo Lima por SBC em eventos neste fim de semana

Neste sábado (08), durante as assinaturas de ordens de serviços para a revitalização de dois campos de futebol em São Bernardo, um no D.E.R e o outro no Jardim Detroit, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, agradeceu ao Marcelo Lima que foi vice-prefeito dos dois governos de Morando, pelo esforço e destinação de verbas federais que possibilitam a realização das obras.

Enquanto deputado federal, Marcelo Lima atuou para fortalecer ações em benefício de São Bernardo, destinando emendas parlamentares, sendo R$ 2.377.472,50 para as intervenções no campo do D.E.R, e R$ 2.220.773,07 para o campo do Jardim Detroit.

“Sabemos da importância do Esporte como ferramenta de transformação social e qualidade de vida. É meu compromisso com São Bernardo trabalhar pra transformá-la em uma cidade cada vez melhor. Conheço as necessidades da cidade, tenho experiência e sei como fazer”, destacou o pré-candidato a prefeito do Podemos.

As obras viabilizados por Marcelo Lima têm prazo de entrega de 180 dias e totalizam mais de R$ 6 milhões em investimentos, somando os recursos federais e do município.