“Oriki”: videoclipe da Afrocidade combina IA e ancestralidade

“Oriki”, videoclipe da banda Afrocidade, une tecnologia e cultura afro-baiana para criar uma experiência audiovisual inovadora. Dirigido por Zamba, da People, o projeto vai além do conceito de afrofuturismo: ele representa o presente, reafirmando a potência da cultura afro-baiana que se manifesta diariamente em ritos, procissões e festividades.

Assista ao videoclipe “Oriki” no YouTube:

O videoclipe, que nasceu como um visualizer com IA, expandiu-se ao longo de três meses de produção para se tornar uma obra completa, onde a tecnologia não é apenas um efeito estético, mas um meio para amplificar e ressignificar símbolos ancestrais. O trabalho combina pesquisa e experimentação técnica, explorando inteligência artificial não só na construção das imagens, mas também no sound design, criando uma imersão audiovisual única.

Sua estética vibrante e simbólica chamou a atenção do mundo. Inscrito no Project Odyssey 2, da CivitAI, a maior plataforma de IA open source do mundo, conquistou o top 4 na categoria ‘Music Video’, entre 1.280 projetos exibidos no local.

“Esse reconhecimento global ganha uma importância ainda maior, pois se trata de um trabalho feito em português, com trechos em iorubá , que reafirma a força da cultura afro-baiana em um cenário global”, destaca Zamba.

Ficha Técnica

Direção: Luma Nascimento e Zamba

Pesquisa: Bicho Solto, Luma Nascimento, Frekwéncia, Pivoman e Zamba

Conto narrativo e atuação na cena final: Frekwéncia

Artista de I.A: Zamba

Assistente de I.A: Elton Felix

Colorização: Gabriel Camacho

Lettering: Maribê | Studio Lombra

Legenda: Bruno Machado

Montagem: Zamba

Produção executiva: Maria Pereira | MUVIU Studio

Agradecimento especial: Mãe Edelzuita de Oxaguian

Realização: Isé