Orgulho LGBT: Aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos

O Dia Internacional do Orgulho LGBT é comemorado anualmente em todo o mundo, no dia 28 de junho, e, além de ser uma celebração vibrante, é também um momento de reflexão profunda sobre as conquistas e desafios enfrentados diariamente pela população LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres e homens trans e todas as pessoas não-cis e não-heterossexuais do espectro de orientações sexuais e identidades de gênero) no seu cotidiano.

Em 2023, o Brasil registrou 257 mortes violentas de pessoas LGBT+, um número alarmante que nos mantém no topo da triste lista de países mais homotransfóbicos do mundo, segundo dados do Grupo Gay Bahia (GGB).

Esperamos sonhar com o dia em que não precisaremos mais lutar contra a discriminação, preconceito e o ódio que é manifestado todos os dias com as pessoas LGBT+. Aguardamos ansiosamente por um dia em que a LGBTfobia (o ódio e o preconceito contra pessoas LGBT+) seja superada no Brasil e possamos nos debruçar sobre outras lutas, igualmente importantes, mas menos urgentes. Até que esse sonho não chegue, não podemos nos dar ao luxo de descansar. Cada ato de resistência é um passo necessário rumo a um futuro mais justo, igualitário e humano.

Neste mês do orgulho LGBT+, temos o dever de lembrar diariamente de que nossa luta está longe de acabar. Devemos honrar a memória daqueles que perderam suas vidas para a violência e o ódio, lutando com mais força por um mundo onde ser LGBT não seja motivo de medo ou vergonha, mas de orgulho e celebração.

Aqui em Diadema estamos empenhados para que esse sonho se torne realidade, mas sabemos que isso não pode acontecer sem a sua ajuda. Venha contribuir com ideias e compartilhar nossas ações, com as campanhas permanentes DIADEMA DE TODOS, Acolher & Transformar, Diadema Meu Nome Importa e outras iniciativas da Coordenadoria de Políticas de Cidadania e Diversidades. Venha sonhar conosco e transformar uma sociedade onde todas as pessoas possam se abraçar!

E lembre-se: Aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos! Deixe-nos amar e deixe-nos viver!!!