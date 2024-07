‘Orgulho em pertencer’: Batalhão da PM na zona leste da capital completa 54 anos

O 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), responsável pelo policiamento na zona leste de São Paulo, completou 54 anos nesta quinta-feira (11). A unidade conta com mais de 700 policiais militares que trabalham para combater a criminalidade e proteger os moradores e visitantes dos bairros do Tatuapé, Penha, Belenzinho, Vila Carrão, entre outros.

A coronel Adriana Kimie, comandante do 8° BPM/M, contou que não é um trabalho fácil coordenar o policiamento em uma região tão movimentada quanto a zona leste, mesmo assim, tem notado resultados positivos na prevenção de ações criminosas.

“Por muito tempo, um dos principais problemas daqui foram os roubos e furtos de veículos, mas, com muito esforço e dedicação de toda a equipe, já temos visto melhora nos índices criminais”, afirmou a coronel durante a solenidade de comemoração de aniversário do BPM, no Tatuapé.

O número de boletins de ocorrências registrados por roubo de veículos na zona leste caiu 13,7% nos primeiros cinco meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Em números absolutos, caiu de 488 registros para 421.

Com restaurantes, empresas, clubes, praças e parques de referência, além de estações do Metrô e da CPTM, o Batalhão atende uma área de cerca de 60 mil pessoas.

Faz pouco mais de um ano e meio que a coronel comanda o 8° BPM/M, um dos mais antigos batalhões da região. “Sem dúvida nenhuma é um desafio, aqui existe uma diversidade enorme, mas sinto orgulho em pertencer”, enfatizou.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, foi um dos homenageados durante a comemoração dos 54 anos da unidade pelo trabalho que está fazendo na pasta. Durante o discurso ele parabenizou o trabalho da equipe. “Vocês fazem a diferença”, destacou.

Ainda na região da zona leste, 451 veículos foram recuperados nos primeiros cinco meses do ano. Houve também a apreensão de 85 armas de fogo ilegais e 965 infratores presos ou apreendidos.