Organizadas de Botafogo e Santos brigam na estrada e dezenas são presos

Dezenas de integrantes de organizadas do Botafogo e do Santos entraram em confronto na estrada e foram presos pela Polícia Rodoviária Federal e pela Força Nacional.

A briga generalizada aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo (RJ), quando integrantes de organizadas do Botafogo atacaram uma viatura da Polícia Militar que fazia a escolta dos ônibus dos santistas. Uma troca de tiros ocorreu e, em seguida, os torcedores paulistas desceram dos veículos e entraram em confronto com os botafoguenses. As informações foram dadas ao UOL pelas assessorias das polícias Rodoviária Federal e Militar.

A Força Nacional identificou a confusão e informou à Polícia Rodoviária Federal, que chegou ao local, reforçou a segurança com a PM e efetuou a prisão dos torcedores.

Uma das pistas da Rodoviária Presidente Dutra chegou a ser fechada por causa da confusão e um carro foi depredado. Após a chegada dos policiais, os vândalos foram detidos e ficaram sentados no chão da estrada. A pista foi liberada por volta das 15h20.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada e escoltou os ônibus com os presos à delegacia. O clube paulista enfrenta o Botafogo hoje (26), às 16h, no Nilton Santos (RJ).

As informações foram passadas ao UOL pela assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal.

ÔNIBUS DOS SANTISTAS BATE EM VIATURA

Viaturas da Polícia Militar faziam a escolta dos ônibus das organizadas do Santos com os torcedores detidos quando um dos veículos dos santistas foi apedrejado. O motorista perdeu a direção e acabou colidindo fortemente na traseira de um dos carros da PM. A informação foi passada ao UOL pela assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal.

Um policial que estava na viatura ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu (RJ). O acidente aconteceu no KM 176 da Rodovia Presidente Dutra e fez uma das pistas ficar fechada.

VEJA A NOTA OFICIAL DA PM

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde deste domingo (26/11), policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) realizavam a escolta de integrantes da torcida do Santos desde Barra do Piraí, região Sul-Fluminense, em direção ao Estádio Nilton Santos, quando foram atacados por cerca de 100 torcedores do Botafogo, na Rodovia Presidente Dutra, altura de Belford Roxo, Baixada Fluminense.

De acordo com o comando da unidade, um grupo de torcedores do Botafogo atacou uma viatura do BEPE que vinha a frente do ônibus da torcida do Santos. Disparos foram efetuados contra a guarnição que revidou. Neste momento a torcida do Santos desceu dos ônibus iniciando trocas de agressões entre os integrantes dos dois grupos, e os policiais atuaram para dar fim ao confronto”.