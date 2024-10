Organizações elaboram carta para Unesco por justiça racial na educação

Organizações como a ActionAid International elaboram uma carta de apelo pelo antirracismo durante a Reunião Global de Educação, marcada para as próximas quinta (31) e sexta-feira (1º) em Fortaleza. O documento será entregue à Unesco e ao Comitê de Direção de Alto Nível do ODS 4 – responsável pelo cumprimento da Educação de Qualidade, o quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Segundo as entidades, embora existam diversas iniciativas ao redor do mundo lideradas por professores, estudantes, ativistas e organizações educacionais em prol do enfrentamento às questões de discriminação racial na educação e de haver agendas políticas educacionais globais e nacionais com o mesmo objetivo, o racismo ainda é abordado de forma indireta nas discussões.

Por isso, de forma coletiva, as organizações farão um apelo pela priorização global da educação antirracista e da equidade racial na educação para que as estruturas e práticas racistas sejam extintas.

Além da ActionAid International, participam da iniciativa a Campanha Global pela Educação, o Fórum Global de Estudantes e a Clade (Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação), em parceria com o Projeto Seta (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista).

Para Ana Paula Brandão, diretora programática na ActionAid Brasil e gestora do projeto Seta, a entrega da carta é essencial para ressaltar a necessidade do investimento em educação e para evidenciar o combate a todas as formas de discriminação racial existentes no mundo. “Abordaremos a importância de priorizar a equidade racial no ensino e a educação antirracista como maneiras de imaginar um futuro livre de todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e de intolerância.”

Entre os pedidos estão a inclusão da equidade racial na agenda da reunião global de educação e que os documentos finais contemplem a educação antirracista na agenda de todos os fóruns, plataformas e atores relevantes nos próximos anos.

Também solicita que o relatório de monitoramento global da educação considere a discriminação racial, étnica, religiosa e de casta como uma área de foco temático reunindo evidências rigorosas e dados interseccionais, desenvolvendo estruturas práticas e recomendações para abordar a justiça racial na educação globalmente.

A Reunião Global de Educação é organizada pela Unesco, braço das Nações Unidas para Educação e Cultura. O evento faz parte das atividades da semana “Ceará: Centro Global de Educação”, que acontece de 29 de outubro a 2 de novembro e também engloba a Reunião de Ministros de Educação do G20.