Organização dos blocos marca período de Carnaval em São Bernardo

Depois de seis dias de folia, que reuniu mais de 20 mil pessoas em todos os cantos da cidade, chegou ao fim nesta terça-feira (4/3) o desfile de 21 dos 22 blocos de Carnaval programados para a temporada 2025 – o último a entrar na avenida será o Batucachaça, no próximo sábado (8/3), a partir das 16h, na Avenida Sérgio Trevisan, na região do Montanhão. De quebra, os eventos foram marcados por muita solidariedade, arrecadando 1,8 tonelada de alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade.

Após oito anos sem apoio ao evento, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão do prefeito Marcelo Lima, restabeleceu o suporte à festa popular, sem a destinação de recursos públicos. Os blocos contaram com toda a infraestrutura necessária para garantir o conforto de quem foi às ruas, incluindo banheiros químicos, apoio no trânsito, segurança ostensiva, pontos de atendimento de saúde para os foliões, além da limpeza imediata das ruas após a dispersão dos blocos.

Brenner Oliveira/PMSBC

Resgate da cultura popular

“Muito contente em ter presenciado, nestes últimos dias, crianças, pais, avós e toda família curtindo os blocos nas ruas. Foi bonito de ver a alegria de todos que encontrei nos desfiles e isso era uma coisa que faltava aqui na nossa cidade. Quando me tornei prefeito disse que São Bernardo seria mais alegre, mais segura e uma cidade muito melhor, e isso aconteceu neste Carnaval, de maneira organizada e inclusiva”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

Para garantir o sucesso da festa, a Prefeitura mobilizou uma operação integrada entre diversas secretarias municipais. A Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura acompanhou, com agentes de trânsito, os blocos e foliões, dando todo apoio na segurança viária e desviando o tráfego de passagem durante os eventos, além de realizar também as preservas nos locais de concentração dos foliões.

“Durante todo o período trabalhamos diariamente com profissionais preparados, que atenderam as demandas prontamente, garantindo o sucesso da operação, sem nenhum prejuízo à população que não participou da festa”, ressaltou o titular da pasta, Francisco José Carone.

Segurança garantida nos blocos

Outro ponto de destaque nestes dias de Carnaval foi a atuação da Polícia Municipal de São Bernardo. Com a presença de viaturas e agentes de segurança a pé em todos os blocos, além de bases móveis em blocos com maior concentração de público, o planejamento preventivo resultou em um Carnaval sem incidentes, reforçando o compromisso com a proteção da população.

Ao todo, cerca de 400 homens e mulheres atuaram na região dos blocos, com agentes preparados para prestar atendimento imediato em casos de importunação sexual ou outras situações, bem como o telefone 153 da Polícia Municipal à disposição para ocorrências. “Cada ação foi planejada para assegurar que todos pudessem aproveitar a festa com tranquilidade. E deu certo: não tivemos nenhuma ocorrência de gravidade nos blocos de Carnaval”, destacou o secretário de Segurança de São Bernardo, Major Topalian.

A edição 2025 do Carnaval de Rua de São Bernardo também foi marcada pela alegria e fortalecimento da cultura popular, trazendo as famílias para os espaços públicos. A secretária municipal de Cultura, Samara Dinis, celebrou o impacto cultural do evento na cidade.

“O Carnaval envolve um processo de cultura popular das famílias, e São Bernardo conseguiu resgatar essa tradição para a cidade. Essa ocupação retornou para as ruas, praças e esquinas com toda a família, o que é fundamental para o enriquecimento cultural e valida a importância da cultura popular nos espaços públicos, de maneira positiva e segura. O feedback foi muito positivo, e as pessoas conseguiram aproveitar os bloquinhos da melhor forma”, frisou a titular da pasta.

Entre os foliões que participaram da festa, Márcio Faber, de 51 anos, morador do bairro Nova Petrópolis, acompanhou pela primeira vez o Carnaval de rua de São Bernardo, ao lado da filha de 9 anos e da sobrinha de 5 anos. “Ficamos encantados com toda a riqueza histórica que tem a nossa cidade. Gostamos muito de toda a infraestrutura com trio elétrico, alimentos e brinquedos para crianças. Todo o ambiente foi muito seguro e familiar. Nossa experiência foi ótima para todos, quero agradecer toda a organização por proporcionar esse momento”, relatou.

Nesta terça-feira, na Avenida Kennedy, o bloco Roxo de Amor por SBC tomou todo o traçado da via, de forma contagiante, desde o Parque Anchieta até o Jardim do Mar. Uma das foliãs mais animadas era a Elaine Souza, que não parou de pular em nenhuma música. “Gosto muito de Carnaval, curto, foi uma diversão, com a galera muito animada. E o mais importante: todos em segurança. Parabéns à Prefeitura”.

A Secretaria de Saúde atuou em todos os blocos com ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuindo preservativos masculinos, femininos, gel lubrificante e materiais educativos.

Ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), equipadas e tripuladas, estiveram de prontidão nos eventos com maior público, sem registro de ocorrências graves durante os dias de folia. “O Carnaval é um momento de celebração, mas também exige cuidado com a saúde. Atuamos para garantir que todos aproveitassem a festa com responsabilidade”, ressaltou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn.

A pasta também informou que neste período de festas não foi identificado aumento significativo de atendimento nas unidades de Pronto-Atendimento do município, sendo que a rotina das unidades se manteve dentro da normalidade, com média diária de aproximadamente 350 atendimentos/dia no Hospital de Urgência e 1.200 atendimentos/dia nas UPAs da cidade.