Organic Festival Trancoso vai reunir chefs e ambientalistas para debater turismo

Em outubro, entre os dias 16 e 20, acontece o Organic Festival Trancoso, em Trancoso, na Bahia. O evento tem como objetivo conscientizar a respeito do turismo sustentável e estabelecer o destino como referência em sustentabilidade no Brasil e no mundo.

Idealizado e organizado pelo Uxua Casa Hotel & Spa e pelo agitador gastronômico Charles Piriou, a programação do festival conta com uma extensa variedade de atividades como almoços, jantares, aulas, palestras e degustações pensados pelos chefs e ambientalistas para moradores e turistas.

Além disso, os cinco dias incluem diversas experiências imersivas, piquenique com feira e luau de encerramento com show do cantor Jota Pê.

As entradas das atividades variam de gratuitas até R$ 350 por pessoa. Para mais informações sobre a programação, preços e reserva de ingressos, acesse o perfil do Instagram do evento.