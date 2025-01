Orca é flagrada carregando filhote morto nos EUA

Em um triste reencontro com a dor, Tahlequah, a orca que ganhou notoriedade em 2018 por carregar o corpo de seu filhote falecido por 17 dias, está novamente enfrentando a perda. Recentemente, pesquisadores da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) confirmaram que a mãe orca está segurando seu novo filhote, que não sobreviveu, pela barbatana, evitando que o corpo seja levado pelas correntes do Puget Sound, uma enseada do Oceano Pacífico.

A observação do comportamento de Tahlequah ocorre em um momento crítico para a população de orcas residentes no sul, que atualmente conta com cerca de 70 indivíduos. O luto da baleia, que remete ao caso amplamente noticiado de 2018, levanta preocupações sobre o estado da espécie, que já é considerada em risco de extinção.

Pesquisadores relataram que Tahlequah parece estar se dedicando exclusivamente ao cuidado do corpo de seu filhote falecido, o que inclui uma aparente recusa em se alimentar. Outras orcas fêmeas foram vistas nas proximidades, oferecendo alimento à mãe enlutada.

O cenário se torna ainda mais alarmante quando se considera os desafios enfrentados por essas orcas. A escassez de presas adequadas, como o salmão, aliada à poluição sonora gerada por embarcações e à presença de contaminantes tóxicos na cadeia alimentar, têm contribuído para o declínio da população.

Embora os cientistas ainda não tenham determinado as causas exatas da morte do filhote de Tahlequah, o impacto emocional sobre a orca tem sido um tema recorrente nas discussões científicas. Joe Gaydos, diretor científico da Universidade da Califórnia, destaca semelhanças nos neurotransmissores e hormônios entre humanos e orcas. Segundo Gaydos, isso sugere que as orcas podem experimentar emoções complexas semelhantes às humanas.

“Temos os mesmos hormônios que elas têm. Por que não deveríamos ter também as emoções que elas possuem? Não temos o monopólio das emoções. Então, é justo dizer que ela está sofrendo ou de luto”, afirmou Gaydos.

A situação de Tahlequah serve como um lembrete contundente dos desafios enfrentados pelas orcas e a necessidade urgente de conservação para proteger essas majestosas criaturas marinhas antes que seja tarde demais.