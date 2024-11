Oportunidade Única: Inscreva-se já nos cursos gratuitos da Escola de Dança de São Paulo

A São Paulo Escola de Dança (SPED) anunciou, no início deste mês de novembro, a abertura do processo seletivo para suas turmas dos Cursos Regulares e Livres, oferecendo um total de 170 vagas em diversas modalidades. Os interessados têm até o dia 4 de dezembro para se inscrever. A SPED, que opera sob a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, é administrada pela Associação Pró-Dança e tem direção artística e educacional de Inês Bogéa.

As aulas presenciais são ministradas na sede da Escola, localizada no Complexo Júlio Prestes, no centro da capital paulista. Os cursos seguem horários variados de acordo com a programação específica de cada modalidade. O curso de Produção e Gestão é uma exceção, pois oferece aulas em formato híbrido. As atividades acadêmicas para o ano letivo de 2025 estão previstas para começar em fevereiro.

Para os Cursos Livres, as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de dezembro através do formulário disponível no site oficial da SPED. As opções incluem Dança Clássica, Dança Contemporânea, Dança de Salão e Danças Urbanas. O curso tem duração de um ano com uma carga horária total de 76 horas, distribuídas entre segunda e quarta-feira ou terça e quinta-feira.

Os candidatos aos Cursos Livres devem apresentar uma carta de intenção explicando suas motivações para estudar na instituição. No caso do curso de Dança de Salão, haverá uma entrevista online como parte do processo seletivo; para os outros cursos, será realizada uma vivência prática, ambas etapas eliminatórias. A participação requer idade mínima de 13 anos e não há limite superior.

Para os Cursos Regulares, que têm inscrições abertas até 4 de dezembro pelo site da escola, as áreas disponíveis incluem Dança e Performance, Produção e Gestão Cultural, Teatro Musical e Técnicas da Dança com foco em clássico ou moderno e contemporâneo. Com duração de dois anos e um total de 1.600 horas-aula, esses cursos ocorrem durante a semana e eventualmente aos sábados.

Os candidatos aos Cursos Regulares devem ter pelo menos 16 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O processo seletivo inclui a elaboração de uma redação cujo tema será informado no momento da prova e uma etapa prática conforme especificado no edital.

A SPED também implementa políticas afirmativas em seu processo seletivo: 50% das vagas são reservadas para candidatos em situação econômica vulnerável ou socialmente desfavorecida; outros 20% são destinados a pessoas pretas, pardas ou indígenas.

Segundo Inês Bogéa, diretora artística e educacional da SPED, a instituição busca promover um ambiente inclusivo que valoriza a diversidade corporal e cultural: “Esperamos acolher novos estudantes que contribuam para uma dança dinâmica e significativa,” afirma ela.