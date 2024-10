Oportunidade para concorrer a vagas de estágio no Metrô se encerra nesta quarta-feira (9)

Ainda dá tempo de participar do processo seletivo público do Metrô para o preenchimento de 30 vagas de estágio nos níveis Técnico e Superior. As inscrições podem ser efetuadas até o meio-dia desta quarta-feira (9) no Portal CIEE – Centro de Integração Empresa Escola.

Para os estudantes do nível Superior, é oferecido bolsa auxílio de R$ 8,50 por hora para uma jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais. Há vagas para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social – Jornalismo; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – Relações Públicas; Design Digital, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia em Telecomunicações, Geologia, Marketing e Nutrição.

Já para o nível Técnico, a bolsa auxílio é de R$ 7,50 por hora para uma jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais. São oferecidas vagas de técnico em Agrimensura, em Automação Industrial, em Desenvolvimento de Sistemas, em Edificações, em Eletrônica, em Eletrotécnica, em Mecânica e em Mecatrônica.

Para todas as vagas, também são oferecidos auxílio refeição (até 24 cotas por mês no valor de R$ 48,26 cada) e alimentação (R$ 667,34 por mês), além de auxílio transporte, com bilhete de serviço do Metrô – que dá acesso gratuito ao sistema metroferroviário (METRÔ e CPTM), exceto às linhas concedidas à iniciativa privada – e cota diária no valor referencial de duas passagens de ônibus do município de São Paulo, limitado ao máximo de 20 cotas por mês.

Inscrições

Para efetuar a inscrição são requisitos ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país; ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data da contratação; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; não ter feito estágio por período superior a doze meses (corridos ou intercalados) na Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, exceto pessoas com deficiência (Art. 11 da Lei 11.788/08). O(a) estudante do Ensino Superior deverá estar cursando do 1° ao penúltimo ano do curso no momento da contratação no Programa de Estágio da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.

O edital completo pode ser acessado por meio da página: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12661/detalhe

Confira abaixo o quadro de vagas: