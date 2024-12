Operadoras liberam 5G standalone de alta velocidade no Brasil

A ativação da faixa de 3,5 GHz no Brasil marca um passo crucial para a implementação do 5G standalone (SA), uma tecnologia que promete revolucionar diversos setores com conexões mais rápidas e estáveis. Este avanço permitirá melhorias significativas em áreas como telemedicina e veículos autônomos. Contudo, a implementação total ainda depende das operadoras de telecomunicações.

Na última semana, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Entidade Administradora da Faixa (EAF) concluíram o processo de desocupação da faixa de 3,5 GHz, que anteriormente era utilizada por serviços de satélite e radiodifusão. Com esta liberação, as operadoras têm a liberdade de ativar o 5G SA em qualquer município do país. Porém, a completa implementação segue o cronograma estipulado no leilão realizado em 2021, que prevê a cobertura nacional até 2029.

O 5G standalone se destaca por oferecer latência ultrabaixa, um fator determinante para aplicações que exigem resposta rápida entre dispositivos e servidores. Segundo Leonardo Capdeville, chefe de inovação tecnológica da TIM, essa nova tecnologia reduz significativamente o tempo de resposta em relação ao 4G, passando de 50-70 milissegundos para apenas 1-5 milissegundos. Essa eficiência promete transformar não apenas a experiência do usuário, mas também o funcionamento de dispositivos conectados simultaneamente.

A capacidade do 5G SA de conectar múltiplos dispositivos a várias antenas simultaneamente aumenta sua confiabilidade, fator essencial para o desenvolvimento de tecnologias avançadas como ambientes de realidade virtual e automóveis autônomos.

Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, afirma que a liberação da faixa é um passo inicial vital para o progresso do 5G no Brasil. As operadoras estão cumprindo e até antecipando os prazos definidos no edital para assegurar que esta tecnologia esteja disponível amplamente dentro do prazo.

Com velocidades que podem atingir entre 1 e 10 Gbps, superando em até 100 vezes o desempenho do atual 4G, o 5G standalone está posicionado para transformar a maneira como nos conectamos à internet e interagimos com tecnologias emergentes. O avanço desta infraestrutura promete não apenas aprimorar as comunicações pessoais, mas também abrir novas possibilidades industriais e tecnológicas no país.