“Operadora do Ano” para Kaizen Gaming no EGR Operator Awards 2024

Atenas, Malta, Londres, 29 de outubro de 2024 – A Kaizen Gaming, uma das maiores GameTech do mundo (e que mais crescem), foi a grande vencedora do EGR Operator Awards deste ano, conquistando sete prêmios prestigiosos no evento, que aconteceu no dia 24 de outubro, em Londres. Ser reconhecida como “Operadora do Ano” marca um impressionante período de 12 meses para a Kaizen Gaming. Durante 2024, sua marca premium, Betano, entrou em novos mercados e firmou parcerias de prestígio com a UEFA e a CONMEBOL, as principais competições de futebol do mundo. Constantemente a empresa tem sido reconhecida internacionalmente pelos altos padrões que estabelece como um excelente local de trabalho.



Além de ser premiada como “Operadora do Ano”, a conquista de sete prêmios pela Kaizen Gaming estabelece um novo recorde para o EGR Operator Awards, quebrando o próprio recorde da empresa de cinco títulos no evento do ano passado. Este ano, a companhia foi reconhecida nas seguintes categorias:

Operadora do Ano

Empregadora do Ano

Programa de Afiliados

Operadora de Apostas de Futebol

Produto Interno

Operadora de Apostas ao Vivo

Produto de Apostas Mobile

George Daskalakis, cofundador e CEO da Kaizen Gaming, declara: “Esta é uma conquista realmente incrível para todos na Kaizen Gaming. Ser reconhecido como o operador líder mundial de jogos por não uma, mas duas das mais prestigiosas entidades de premiação do setor – o SBC Awards, e, agora o EGR Operator Awards, o Oscar da indústria de iGaming –, é tanto uma honra incrível, quanto um testemunho do trabalho árduo e do compromisso de nossa equipe com nossa missão. Além disso, estabelecemos um novo recorde para o EGR Operator Awards, mostrando mais uma vez nossa dedicação à melhoria contínua. Todos os dias, nos esforçamos para ultrapassar os limites da GameTech, oferecendo experiências de jogo online empolgantes e seguras para milhões de clientes em todo o mundo. Obrigado a toda a equipe da Kaizen Gaming por tornar isso possível”.

Sobre Kaizen Gaming | Betano



A Kaizen Gaming é uma das maiores empresas de GameTech do mundo. Com foco em Tecnologia e Pessoas, busca continuamente evoluir a experiência de apostas que oferece a milhões de clientes ao redor do mundo e entreter fãs de esportes de maneira divertida e responsável. A empresa é dona da marca premium de apostas esportivas e jogos online Betano, com presença consolidada em diversos mercados na Europa, nas Américas e na África. O objetivo da empresa “Kaizen 2626” é operar em 26 países até 2026.



A Kaizen Gaming emprega mais de 2.700 pessoas em todo o mundo. Além disso, tem sido reconhecida como líder no mercado global de apostas esportivas e jogos, tendo recebido vários prêmios da indústria, incluindo um recorde mundial de sete troféus em um único ano no EGR Operator Awards 2024 (“Operadora do Ano”, “Empregadora do Ano”, “Programa de Afiliados”, “Operadora de Apostas de Futebol”, “Produto Interno”, “Operadora de Apostas ao Vivo” e “Produto de Apostas Mobile”).