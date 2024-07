Operadora de transporte rodoviário Turis Silva receberá 18 novos micro-ônibus

A Turis Silva, operadora de transporte rodoviário do Rio Grande do Sul e que está comemorando 35 anos de atividades, receberá até o final de agosto 18 novos micro-ônibus Marcopolo Senior. Os veículos, que fazem parte de uma compra de 40 unidades, serão utilizados em operações de fretamento empresarial. As demais 22 unidades serão entregues até o final deste ano. Os 40 micro-ônibus Marcopolo Senior têm 9,10 metros de comprimento, chassis Mercedes-Benz LO 916 Euro 6 e duas diferentes configurações internas. Treze unidades têm capacidade para 28 passageiros em poltronas Executiva e 27 unidades, 18 lugares, com poltronas semileito, todas com tomada USB e porta-copos. “Os novos veículos fazem parte do planejamento estratégico da empresa com foco na diminuição de emissões e ajudarão a aprimorar os serviços prestados aos clientes neste momento tão delicado e de muita união para todos os gaúchos”, comemora Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.