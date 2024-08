Operações policiais deixam 38 escolas do Rio sem aulas

Trinta e oito escolas do município ficaram sem aulas nesta segunda (19) devido a operações policiais na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, além da Maré e Brás de Pina, zona norte.

Na Cidade de Deus, dez suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos; outros dois foram baleados e não resistiram. Seus nomes não foram divulgados. Outros dois moradores foram baleados.

Segundo a PM, os moradores Rodrigo Pinheiro de Carvalho Júnior, 25, e Liliane Brandão Rocha, 21, foram baleados na virilha e na cabeça, respectivamente, e foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da Cidade de Deus. A reportagem apura o estado de saúde das vítimas.

Ainda de acordo com a corporação, Rodrigo e Liliane estavam saindo de um baile funk, distante do local da operação, quando foram atingidos.

Em razão da ação, que tem como objetivo reprimir o roubo de carros e venda de drogas do Comando Vermelho, 11 escolas da região tiveram as atividades suspensas. A PM informou que além de presos, sete fuzis foram apreendidos.

Na Maré, uma outra operação para dar continuidade à demolição de imóveis construídos pelo tráfico fez com que 24 escolas suspendessem as aulas.

Segundo a Polícia Civil, essa é a terceira fase da operação e tem o objetivo de dar continuidade às demolições de imóveis construídos pela organização criminosa.

Em nota, a corporação disse que “as investigações apontam que a comunidade do Parque União vem sendo utilizada há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas. Os agentes apuraram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos da comunidade no esquema”.

Manifestações foram registradas durante a manhã desta segunda após o início da operação. Uma via lateral da avenida Brasil chegou a ser fechada por cerca de uma hora, após pneus serem queimados.

Segundo a SME (Secretaria Municipal de Educação), na região das comunidades Quitungo, Guaporé e Tinta, outras três unidades foram impactadas devido a operações policiais.