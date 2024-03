Operações do Crea-SP fiscalizam Fórmula-E e Lollapalooza

Grandes eventos envolvem dezenas de empresas e profissionais do ramo da Engenharia e assegurar a presença de responsáveis técnicos à frente dessas atividades é fundamental para garantir a segurança de todos os envolvidos, dos trabalhadores ao público. Essa é uma das funções do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) que, nesta semana, esteve no Sambódromo Anhembi e no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, fiscalizando a montagem da Fórmula-E e do festival Lollapalooza, que receberão milhares de pessoas nos próximos dias.

Na última segunda-feira (11/03), uma equipe esteve no Sambódromo Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, para verificar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) da preparação para a 5ª etapa da 10ª temporada da Fórmula-E, a maior categoria elétrica do automobilismo mundial. O evento, que terá a participação de 22 pilotos em carros que podem chegar a 322 km/h correndo dentro e ao redor do Sambódromo, será realizado no próximo sábado (16/03).

“Tendo em vista a magnitude da corrida, sobretudo a expectativa de grande volume de público e a participação de muitas pessoas físicas e jurídicas na concepção, elaboração de projeto, montagem e desmontagem das estruturas, consideramos importante ir conferir de perto”, explicou o chefe da Unidade Norte/Centro do Crea-SP, tecnólogo José Paulo Garcia.

Já na quarta-feira (13/03), outra equipe de fiscalização esteve no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital, para verificar a montagem de um dos mais tradicionais festivais da cidade, o Lollapalooza, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, com grandes apresentações nacionais e internacionais.

“Nosso objetivo é garantir que o trabalho esteja sendo feito por profissionais habilitados e empresas regulares em todas as etapas, protegendo os trabalhadores, os artistas e quem vai assistir aos shows”, ressaltou o chefe da Unidade Oeste/Sul do Conselho, engenheiro Heber Pegas. “Em eventos desse porte, que envolvem dezenas de empresas e profissionais no ramo da Engenharia, é ainda mais importante trabalhar preventivamente”, completou o diretor técnico adjunto do Crea-SP, geólogo Marcos Muro, que também esteve presente na fiscalização.

“A fiscalização do Crea-SP em grandes eventos é fundamental para assegurar que essas complexas operações sejam realizadas sempre de forma a buscar maior segurança, sustentabilidade e eficiência. Ainda contribui para a valorização dos profissionais habilitados, garantindo que apenas aqueles com a devida formação e registro profissional estejam à frente de atividades que impactam significativamente a segurança e o bem-estar da sociedade”, comentou o gerente regional engenheiro Kleber Brunheira, que coordenou as duas operações.