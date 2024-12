Operações Artemis e Simetria: Apuração de Irregularidades na Saúde

A Controladoria-Geral da União (CGU) participa, nesta terça-feira (17/12), das Operações Artemis e Simetria. O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Federal (PF), Receita Federal (RFB) e Ministério Público Federal (MPF). O objetivo é apurar irregularidades na aplicação de recursos públicos em Contratos de Gestão na área da saúde nos municípios de Curitiba/PR, Pinhais/PR e Piraquara/PR, além de crimes em licitações e contratos administrativos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Investigações

Os trabalhos, iniciados em 2020, abrangem Contratos de Gestão firmados com uma organização social para gerenciar Unidades de Pronto Atendimento em Curitiba/PR, Pinhais/PR e Piraquara/PR, e um hospital em Pinhais/PR. A entidade contratada recebeu cerca de 330 milhões de reais de 2018 a 2024.

Durante as investigações, foram detectados indícios de sobrepreço e superfaturamento nos contratos de gestão, resultando em desvios de recursos em benefício dos dirigentes da organização social e seus parentes, o que era operacionalizado por meio de empresas subcontratadas vinculadas à entidade.

Impacto Social

Os desvios de recursos destes contratos de gestão de Unidades de Pronto Atendimento e Hospital causam grande prejuízo à população, já que comprometem a oferta e a qualidade dos serviços de saúde, prejudicando o atendimento daqueles que mais necessitam em situações de urgência e emergência médicas.

Diligências

As Operações Artemis e Simetria consistem no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná e São Paulo, além de bloqueio de bens dos investigados e afastamento da função pública. O trabalho conta com a participação de auditores da CGU, policiais federais e auditores da Receita Federal.

Denúncias

A CGU reforça que a população pode contribuir com informações sobre esta ou outras irregularidades por meio da plataforma Fala.BR, que aceita denúncias anônimas.

Para registrar uma denúncia, acesse o Fala.BR e siga as orientações: