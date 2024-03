Operação Verão: Santos, São Vicente e Guarujá têm queda nos crimes no bimestre

Em janeiro e fevereiro deste ano, os roubos em geral, que incluem de carga e a bancos, reduziram 25,8%, na comparação com igual período do ano anterior, chegando a 1.071 ocorrências. Separadamente, os roubos de carga caíram quase pela metade: de 41 em 2023 para 21 nos dois primeiros meses deste ano. Os roubos de veículos tiveram retração de 2,6% nessas cidades, com dois casos a menos (74)

“A terceira fase da Operação Verão é uma resposta à sociedade ao avanço da criminalidade na Baixada Santista. Em um único mês já demonstramos, com o reforço policial e uma atuação com base em informações de inteligência, a redução significativa dos principais indicadores criminais”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Os furtos em geral, incluindo de carga, passaram de 2.489, no bimestre do ano passado, para 2.404, neste ano. Os de veículos ficaram praticamente estáveis, com seis registros a menos.

Os latrocínios — roubo seguido de morte — diminuíram: foi um registro neste ano, contra três no ano passado. Já os estupros chegaram a 39.

Ações para reforçar a segurança na região

Como parte das ações para reforçar a segurança no litoral, houve o aumento de 341 policiais militares que passaram a atuar na região no mês passado. Além disso, a Operação Verão deslocou policiais de batalhões especiais da região metropolitana e do interior do estado para reforçar a segurança.

A SSP também anunciou um investimento de R$ 70 milhões em ações destinadas a enfrentar o crime organizado. O valor inclui a reforma de unidades policiais, aquisição de viaturas, barcos blindados, novos equipamentos, entre outras ações necessárias ao longo deste ano.

“A Baixada Santista é uma situação desafiadora, por isso, não estamos medindo esforços para garantir a proteção da população”, observou o secretário Guilherme Derrite. “Enquanto houver crime organizado atuando na Baixada Santista, haverá força policial proporcional para combater a criminalidade”, completou.