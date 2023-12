Operação Verão é iniciada nas rodovias concedidas de São Paulo

Começa nesta segunda-feira (18) a “Operação Verão” nas rodovias paulistas concedidas. Ela reforça as ações operacionais das concessionárias com o objetivo de mitigar os impactos do aumento do fluxo de veículos com o Policiamento Rodoviário Estadual. As iniciativas conjuntas, acontecem até o dia 23 de fevereiro e proporcionam maior fluidez, segurança e conforto aos usuários que forem viajar para as festas de final do ano e também em toda a temporada de verão.

Nesse período, as 20 concessionárias paulistas que fazem a gestão da malha concedida vão intensificar o monitoramento das vias, operação e os serviços de atendimento aos usuários. “As rodovias registram um aumento expressivo de movimento durante as festas de final de ano e também em todo o período de férias escolares. Por isso, a Operação Verão é fundamental para garantir a qualidade nas rodovias e proporcionar mais segurança à população”, afirma Santi Ferri, diretor de operações da ARTESP.

A ARTESP irá monitorar a “Operação Verão” em toda a malha concedida, a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), com as mais de 2.864 câmeras implantadas nos 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.056 telefones de emergência (call boxes), 597 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 433 painéis eletrônicos de mensagens.

Nas rodovias concedidas, os Centros de Controle Operacional (CCO) também acompanharão o tráfego nas rodovias, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, por meio de equipamentos operacionais como câmeras de monitoramento, painéis de mensagens, veículos de inspeção de tráfego e, também com equipes que fazem o atendimento operacional nas pistas e de manutenção dos equipamentos. Além disso, estarão disponíveis 129 postos de atendimento aos usuários, 224 ambulâncias, 289 guinchos leves e pesados, 24 veículos de apoio operacional, 222 veículos de inspeção de tráfego, além de 93 caminhões pipas e veículos de socorro de animais.

Operações especiais

Obras e cargas excepcionais – Durante os feriados, serão suspensas as obras que causam interferências no tráfego e haverá também restrições para a circulação de veículos com cargas excepcionais.

Haverá reforço nas equipes de colaboradores das praças de pedágio para agilizar o atendimento. Além disso, sempre que necessário, será implantada a operação papa-fila para intensificar o atendimento e evitar ou reduzir a formação de filas.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SP-150 e SP-160) serão implantados esquemas especiais para distribuir melhor o fluxo de veículos nos feriados. Para o feriado do Natal e Ano Novo, por exemplo, será implantado o esquema 7×3, no sentido litoral. Já para subida será feita com a operação 2×8.

Campanhas de segurança – No período, haverá intensificação da comunicação com os motoristas por meio de faixas, folhetos e ações de segurança viária nos Painéis de Mensagem Variável (PMV) abordando diversos temas, como os riscos de dirigir alcoolizado e de não respeitar os limites de velocidade, assim como a importância do uso do cinto de segurança, da manutenção veicular e dicas sobre travessia segura para pedestres.