Operação Verão 2024/2025: DER prepara rodovias para 1,7 milhão de veículos

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo, sob a égide da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), deu início à Operação Verão 2024/2025 nesta semana, com encerramento previsto para o dia 7 de fevereiro de 2025. Durante esse período, uma série de iniciativas operacionais será implementada visando assegurar a segurança e a fluidez do tráfego nas rodovias estaduais. Estima-se que aproximadamente 1,7 milhão de veículos circulem nas principais vias administradas pelo departamento durante os feriados de Natal e Ano Novo.

Para a execução dessa operação, o DER mobilizou um total de 1.349 colaboradores, sendo 229 alocados na região litorânea e serrana, e 1.120 nas demais áreas do estado. Além disso, serão disponibilizados recursos como 120 guinchos leves (dos quais 17 estarão na região litorânea/serrana), 20 guinchos pesados (com 3 na região litorânea/serrana), 77 caminhonetes de inspeção (26 na área litorânea/serrana), 44 veículos de apoio (14 na região litorânea/serrana), dois drones e uma ambulância.

Entre os dias 20 e 25 de dezembro, o DER projeta um fluxo total de 886.159 veículos nas rodovias sob sua administração. As previsões incluem: 126.958 veículos na SP 055 (Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego, Baixada Santista), 57.419 na SP 125 (Oswaldo Cruz, acesso ao litoral norte), 90.279 na SP 123 (Floriano Rodrigues Pinheiro, ligação com Campos do Jordão) e 611.503 na SP 270 (Raposo Tavares).

No feriado de Ano Novo, entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro, estima-se um movimento total de 834.427 veículos, com distribuições previstas como: 186.915 veículos na SP 055, 71.920 na SP 125, 96.799 na SP 123 e 478.793 na SP 270.

A operação viária contemplará inspeções e monitoramento específicos na SP 055, do km 130 ao km 211, além de diversos trechos das rodovias SP 050, SP 123 e SP 125. Outras ações serão realizadas conforme a demanda operacional identificada em cada rodovia; isso inclui travessias para pedestres em três pontos da SP 055 (km 192, km 076 e km 089) e controle de acesso na altura do km 211 da mesma rodovia. O acostamento poderá ser liberado em trechos específicos da SP 055 entre os kms 205 e 211 e entre os kms 086 e 092, além da SP 125 entre os kms 004 e 060. Uma faixa reversível também poderá ser implementada na SP 055 entre os kms 097 e 092.

O DER recomenda que os motoristas optem por horários alternativos para suas viagens, preferencialmente pela manhã ou em períodos fora dos horários de pico (tarde/noite). Para obter informações em tempo real sobre as condições das estradas, os motoristas podem contatar o DER pelo telefone gratuito 0800-055-5510 ou acompanhar os painéis eletrônicos instalados nas rodovias.