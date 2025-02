Operação Transporte Escolar Seguro fiscaliza mais de 100 vans em São Bernardo

Engajado com o transporte seguro de crianças entre casa e escola, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) tem reforçado as ações de fiscalização de vans escolares em todas as regiões. Cada superintendência tem realizado as suas edições da Operação Transporte Escolar Seguro (OTES), em parceria com a Polícia Militar e outras instituições.

Em Suzano, cidade da superintendência de São Bernardo do Campo, ação realizada nesta segunda-feira (17) junto a seis escolas resultou na fiscalização de 46 vans e em 26 autuações.

Com a ação de segunda, a região de São Bernardo passa de cem OTES em 2025. Além de Suzano, foram realizadas operações em Ferraz de Vasconcelos e no próprio município de São Bernardo do Campo, num total de 63 veículos fiscalizados e 43 infrações registradas nas duas cidades.

Ao todo, foram aplicadas 68 multas entre 109 veículos abordados na região. Entre as principais infrações, estão a falta do curso especializado necessário à condução de vans escolares e a autorização para os veículos atuarem no segmento.

“A OTES de Suzano foi a maior já realizada no estado, reforçando o nosso compromisso com o transporte das crianças e adolescentes. A circulação de veículos sem autorização é preocupante, pois coloca em risco a segurança dos estudantes. As fiscalizações são essenciais para coibir irregularidades e garantir que rodem apenas os veículos adequados. Vamos intensificar as OTES para reforçar a segurança e a qualidade do transporte escolar, protegendo as crianças e dando tranquilidade às famílias”, afirmou Diego Vido, superintendente do Detran-SP em São Bernardo do Campo.

As Operações Transporte Escolar Seguro (OTES) tiveram início em junho de 2024. Entre as 991 abordagens feitas no ano passado, houve 878 infrações de trânsito e 70 remoções de vans aos pátios.

Autorizações do condutor

A principal infração registrada em 2024 foi de “transporte de escolares sem possuir ou portar a autorização”: 309 autuações do tipo. Para o condutor que atua neste tipo de serviço, é obrigatória a autorização. Assim, os pais terão a garantia de que seus filhos estão sendo conduzidos por motoristas com as documentações necessárias.

O Detran-SP oferece digitalmente o documento, como previsto no artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sem cobrança de taxa. Basta que o condutor o solicite pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Para não ser autuado, confira as documentações e normas necessárias ao transporte escolar:

CNH registrada no Estado de São Paulo ;

; CNH válida e sem bloqueios ;

; Idade superior a vinte e um anos ;

; Categoria D ou E ;

; Toxicológico periódico realizado ;

; Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses ;

; Curso de Transporte Escolar válido e presente na Carteira Digital de Trânsito – CDT ;

; Certidão negativa do registro de distribuição criminal válida relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores.